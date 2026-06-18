在中国外国人ビジネス関係者の利便性向上へ―中国商務部

中国商務部は外国人ビジネス関係者の中国での業務や生活面での利便性向上に向け、関連指針の改善を続けています。

商務部の何亜東報道官は6月18日の定例記者会見で、商務部は関係部門と協力し、これまで3年連続で「外国人ビジネス関係者の中国における業務・生活ガイド」を作成・公表してきたと説明しました。その上で、最近公表された2026年版では、内容の更新と拡充が行われたとしています。

何報道官によりますと、政策面では、例えば一部の国・地域を対象とした一方的ビザ免除制度の適用拡大や、240時間トランジットビザ免除の適用範囲の最適化が盛り込まれています。また、出国時の税還付制度に関する内容も新たに追加され、制度の概要や手続き方法などが総合的に紹介されているということです。

利便性向上の面では、例えば新たにeSIMカードの利用方法に関する説明が加わり、通信の利便性が向上しています。また、外国人が交通カードを使って地下鉄改札を通過できる都市の範囲も更新されました。

商務部は今後も引き続き外国人ビジネス関係者のニーズに対応し、より友好的・効率的で利便性の高いビジネス・生活環境の整備を進めるとしています。（提供/CGTN Japanese）