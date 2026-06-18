◆なぜ有名塾でも国語はダメなの？「まさか全科目に影響するなんて…」

高校にも塾にも通わず、完全独学で東大にほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）は、中3で東大合格を宣言し、偏差値45から完全独学で大逆転を遂げた著者の“驚異の勉強法”を全公開。「国語力」を軸に全科目を伸ばし、読書や四コマ漫画、恋愛ゲームまで活用して、コスパ・タイパよく学力を高める超実践的な1冊をもとに解説する。

【国語】「塾に通っているのに成績が上がらない…」

集団授業の限界と、親が知るべき本当の対策

「有名な塾に通わせているのに、国語の成績だけがいつまでも上がらない」。そんな悩みを抱える親御さんは多いのではないでしょうか？

実は、どれだけ質の高い授業を受けても、それだけでは国語の力はなかなか伸びません。そこには、集団授業ならではの「落とし穴」が隠されているのです。

プロの授業でも「自分の間違い」は直せない？

塾の先生の解説は非常にわかりやすく、子どもも授業を聞いて「わかったつもり」になりがちです。しかし、そこには明確な限界があるという指摘があります。

学校でも塾でも、基本的には情報の一方的な伝達ばかりです。とくに塾の講師たちは、情報伝達のプロ中のプロ。彼らの右に出る者はいないでしょう。しかし、結局のところ、集団授業では「自分の答えがなぜダメなのか」を理解させてくれることはありません。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

集団授業では「一般的な正解への導き方」は教わっても、「なぜ自分の書いた答えではダメだったのか」という個別のつまずきまではフォローしきれません。失点の理由に気づけないままでは、同じ間違いを繰り返してしまいます。ここに成績が頭打ちになる原因があるのです。

国語の伸び悩みが「全科目の成績」を落とす

さらに恐ろしいのは、国語の不調が他科目へも波及してしまうことです。

どうすれば国語力が高まるかがわからず、時間と体力を浪費している子が潜在的にかなり多いはず。そこが国語という科目の怖いところですし、その国語の能力がほかの科目にも多大な影響を及ぼすのです。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

算数の文章題が立式できない、理科や社会の記述問題で点数が取れない。これらはすべて「国語力（読解力）」の不足が原因であることが少なくありません。やり方がわからないまま時間を浪費するのは、受験において大きな痛手となります。

一方的な指導から抜け出す「家庭での対話」

では、親はどうすれば子どもの国語力を引き上げられるのでしょうか？

結局、暗記科目ではない国語においては、何度授業を受けたり問題集を解いたりしても、一方的に指導を受けるだけであれば、なかなか成績は上がっていきません。

――『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法』より

親御さんができる最大のサポートは、家庭学習において「受動的な勉強」を「対話」に変えることです。丸付けの際、「なぜこの選択肢を選んだの？」「本文のどこからそう読み取ったの？」と優しく問いかけてみてください。

子ども自身に思考プロセスを言語化させることで、「自分の考えのどこがズレていたのか」に自ら気づけるようになります。この双方向のやり取りが、国語力を飛躍させる最短ルートです。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。