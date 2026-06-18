プルマン東京田町は、「サマーハイティー」を6月1日から8月31日まで提供している。

プランはフリーフローの内容が異なる3種類で、最大38種類の飲み物を用意する。シャンパンとロゼワイン8種、スパークリングワイン2種、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」のカクテル、ビール、赤白ワイン「セニョリオ デ オルガス」、ロンネフェルトの紅茶14種、コーヒー、ソフトドリンクなどをそろえる。

料理はメインダイニング「KASA」が監修し、カジキマグロのグリルやガーリックシュリンプバーガー、羊とピスタチオのテリーヌ、チョコミントのマカロンのセイボリーなど8種を一口サイズで提供する。羊とピスタチオのテリーヌとスパークリングロゼ「ランブルスコ ディソルバラ セッコ」など、各品に合わせたロゼワインの組み合わせも提案する。

提供場所は2階のロビーラウンジ「JUNCTION」で、提供時間は午後5時から8時半まで、席は120分制、飲み物は90分制、ラストオーダーは8時半。料金は、セイボリーとシャンパンとROKUカクテルを含む38種のフリーフローが1人9,000円、セイボリーとスパークリングワインを含む34種のフリーフローが7,000円、セイボリーとロンネフェルトの紅茶14種のフリーフローが5,000円で、いずれも税込、サービス料不要。利用は前日午後6時までの予約制。