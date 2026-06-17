2026年4月2日、スバルは米国ニューヨークで開催された2026ニューヨークインターナショナルオートショーにおいて、新型BEV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。

スバルとトヨタが共同開発したこのモデルは、3列シートを備えており、北米市場への導入が予定されているのが特徴です。

ゲッタウェイは日本国内でも大きな話題を呼んでいるようですが、具体的にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

「車名がゲッターロボみたい」遊び心あるネーミングへの反響多数！

スバルは、2026年4月2日に新型「ゲッタウェイ」を発表し、同時に米国仕様車を公開しました。

リリースによれば、”ゲッタウェイ（GETAWAY）”という車名は「気分転換に出かけること」を意味し、家族や友人と一緒に冒険へ繰り出して豊かな時間を過ごしてほしいという想いが込められているといいます。

また、ゲッタウェイのエクステリアにはクリーンでシームレスなフェイスが採用され、重厚感のあるボディによって存在感あるたたずまいが表現されています。

一方、インテリアはインパネ周りの造形をすっきりとした横基調にまとめることで、開放的で居心地のよい室内空間に仕上がっています。

SNS上では、ゲッタウェイのデザインや独特なネーミングに対し、「ゲッタウェイ、いい意味でスバル感がなくて新鮮でいいね！」「車名がゲッターロボみたい（笑）でも、フロントマスクはかっこいい。これがギャップか」と評価する声が多数見られました。

一方で、「車名がおもしろすぎる。もっとかっこいい名前はなかったのか…」「かっこいいんだけど、”何乗ってる？”って聞かれたときに車名を答えるのがちょっと恥ずかしい」と、戸惑いを見せる意見も少なくありません。

「ラインナップが完成した」充実のバッテリー性能と圧倒的なパワー

ゲッタウェイには、ユーザーの用途やライフスタイルに合わせて、77.0kWhと95.8kWhという2種類のバッテリーサイズが設定されています。

なかでも95.8kWhの大容量バッテリー搭載モデルでは、スバルのBEVラインナップで最大のボディサイズでありながらも、約480km以上の航続距離を実現したといいます。

さらに、ゲッタウェイには急速充電の前にバッテリー本体の温度を調整するプレコンディショニング機能が採用されました。

これにより、充電量10%から80%までの時間を約30分に短縮するなど、使い勝手も向上しています。

また、前後に高出力モーターを搭載したことで、システム最大出力420馬力という驚異的なパワーを発揮するのも、ゲッタウェイの特徴として挙げられます。

こういったスペックやラインナップの拡充に対し、SNSでは「ゲッタウェイの登場で、スバルのBEVラインナップが完成したって感じする。トレイルシーカーといい、最近のスバルはかっこいいBEVつくるね」と、メーカーの姿勢を高く評価する声が上がっていました。

人気の3列シートSUVという点から、国内導入を望む声も

そして、ゲッタウェイの特徴のひとつが、BEVならではのフラットなフロアを活かした3列シートの採用です。

すべての乗員が快適に過ごせる広々とした室内空間が確保されており、多彩なシートアレンジによる高い実用性をほこります。

なお、2026年5月現在、ゲッタウェイは同年後半以降に米国市場での導入が予定されているものの、日本国内での販売については未定となっており、正式なアナウンスはおこなわれていません。

こうした状況に対し、SNS上では「BEVの3列シートモデルいいなー！日本でも販売されないかな」「7人乗り人気だし、日本で販売しても需要ありそう！スバルさん、お待ちしております」と、多人数乗車が可能なBEVの国内導入を熱望するコメントが数多く寄せられていました。

また、「これはいいな…日本市場にそのまま持ってきてくれれば、次の選択肢に間違いなく入る」と、次期愛車の候補として本気で検討しているユーザーの姿も確認できます。

くわえて、「トヨタが携わってるからかどこか”RAV4”みたいだけど、デザインも名前もかなりかっこいい！日本国内にも導入たのむ～！」と、共同開発の魅力を感じつつ、国内展開を強く祈る声も寄せられていました。

まとめ

このように、ゲッタウェイはそのユニークなネーミングや先進的なデザインが大きな話題を呼んでいるようです。

一方で、420馬力という圧倒的なパワーや充実したバッテリー性能も注目されており、スバルのBEVへの期待が一層高まっていました。

高い実用性を持つ3列シートのミッドサイズSUVだからこそ、日本国内での発売を熱望する声も多く、今後のグローバルな展開が引き続き注目されます。