伝統行事トゥルーピング・ザ・カラーに出席したジョージ王子＝13日、ロンドン/Neil Mockford/Getty Images

（CNN）英国のジョージ王子（12）がイートン校に進学することが分かった。同校は父ウィリアム皇太子の母校であり、英国の多くの首相を輩出している名門。

ケンジントン宮殿は16日、CNNへの声明で、ジョージ王子が9月からイートン校に入学することを確認した。

ロンドンのすぐ西にあるウィンザーに位置するイートン校は13〜18歳の男子を教育し、1学年の生徒数は約270人。

英国で有数の名門私立校で、俳優のエディ・レッドメインさんやトム・ヒドルストンさんなどの著名人のほか、ジョンソン元首相やキャメロン元首相など同国の歴代首相58人のうち20人が卒業している。

イートン校の2025/26年度の学費は、6万3298ポンド80ペンス（約1360万円）。全寮制のため、生徒は学校の敷地内で学び、生活する。

つまりジョージ王子は、ウィンザー・グレートパーク内にある家族の自宅フォレスト・ロッジから約5.6キロの場所で暮らすことになる。

ウェールズ皇太子夫妻には3人の子どもがいる。ジョージ王子は一番年長で、王位継承順位は2位。7月には13歳を迎え、9月にイートン校に入学する。

父のウィリアム皇太子は1995年から、おじにあたるヘンリー王子は98年から同校に通った。