＝LOVE、マクドナルドと初コラボ 「ラブソングに襲われる」“腹チュン“セルフカバー
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が、マクドナルドとのコラボレーション企画に初登場。同グループの楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用した新ウェブCMが、きょう17日よりマクドナルド公式SNSにて公開された。
【動画】＝LOVEのCM「VIVA！ワールドマックを食べられる」
マクドナルドは、「FIFA ワールドカップ26」オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、大会開催を記念し、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を、きょう17日より期間限定で販売する。。
＝LOVEは、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを着用。サッカースタジアムを舞台にした世界観の中で、衣装についてメンバーは「かわいい！」「宝物！」と大興奮していた。
ウェブCMでは、サッカーをモチーフにした世界観の中で「ラブソングに襲われる」のミュージックビデオ
に出てくるシーンをオマージュして制作された。
メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かける時やレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという。今年5月には、佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演していた。
「全員そろってマクドナルドのCMに出演したかった」という＝LOVEにとって今回の撮影は、まさに“夢が叶った瞬間”でもあった。真っ赤な生地に黄色のロゴをあしらったマクドナルド・カラーのユニフォームに袖を通したメンバーたちは、「かわいい！」、「『マックフライポテト』のパッケージみたい！」とテンションを上げながら、念願のマクドナルドCM撮影に臨んだ。
CM内で、次々と降ってくるボールから逃げるように走る場面では、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨んでいた大場花菜、野口衣織、山本杏奈の3人。スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむほか、山本が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も見られた。また、ゴールキーパーに抜擢された高松瞳（高＝はしごだか）は、大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、撮影スタジオの中は終始、サッカー競技場のように盛り上がっていた。
できたてのバーガーのいい香りがスタジオ内に漂いはじめると、＝LOVEのメンバーは食欲が刺激されたのか、お互いの目を見合わせながら笑みをこぼし、ますます元気な表情で撮影に集中していた。音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、そして佐々木舞香と野口衣織は、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」を手に持ち満面の笑顔でポーズを披露。瀧脇笙古は「アボカドマヨチーズシュリンプ」の香りを楽しむようにニッコリと笑い、さらに大谷映美里は「メキシカンタコスチーズチキン」を含めた3種類のバーガーを全部並べて見つめながら、幸せそうな表情を見せていた。
マクドナルド好きが揃う＝LOVEの中でも、別格の“マックファン”としてメンバーに認知されているのが諸橋沙夏。すべての撮影を無事に終えて談笑している場では、頻繁にマクドナルドへ通い、他のメンバーにシェアしながら食事を楽しんでいるエピソードを明かし空気を盛り上げた。また、CMの公開直後となる20日、21日にグループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）での＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▼」（▼＝ハート）開催を控えている＝LOVEのメンバーは、「ボリューミーな『VIVA！ワールドマック』をたくさん食べて体力をつけたい！」と意気込みを語り、ファンに向けても「『VIVA！ワールドマック』を食べて体力をつけて来てほしい」と呼びかけた。
◆＝LOVE、インタビュー
―――＝LOVEのグループとして全員で初めてマクドナルドのWeb CMに出演した感想と起用されたことを聞いた時のメンバー皆さんの反応をお聞かせください。
野口 「すっごくうれしかったです！ 舞香（佐々木さん）がTVCMを担当している時、テレビで見かけるたびにみんなで『舞香だ、舞香だ！』って言っていたくらいうれしかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！」
―――マクドナルドカラーのユニフォームもお似合いですね。
佐々木 「可愛い！」
野口 「黄色の私たちのマーク初めて見たかも。嬉しい〜」
佐々木 「それぞれ背番号もあって」
山本 「宝物！」
―――マクドナルドにまつわる思い出やエピソードをお聞かせください。
野口 「みんなで遊んだりするときはいつもマクドナルドを頼んで、パーティーみたいに食べたりすることも多いし…」
佐々木 「レッスンの合間に誰かが頼んでいるものをつまみ食い（笑）」
高松 「沙夏（諸橋さん）が（笑）」
諸橋 「大好きで…マクドナルドが。」
野口 「みんなで食べる（笑）」
諸橋 「（CM出演が）めちゃくちゃ嬉しかったですよ。もう『また食べなきゃ、いっぱい』と思う（笑）」
―――今回は『ラブソングに襲われる』が、「VIVA！ワールドマック」とコラボして「VIVA！ワールドマックを食べられる」という楽曲になっていますが、歌詞の中に出てくる3商品のうちどのバーガーが“推し”か教えてください。
齋藤 「私は『ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー』が好きです。撮影の時に持ちながら撮ったんだけど、持っているだけでもおいしそうな匂いが漂ってきて。スパイシーだけどちょっとクリーミーな感じ。匂いが伝わってきました。実際に食べた時も、病みつきになっちゃうくらい本当においしいし、ボリューム満点で…もうペロリ！（笑）」
佐々木 「私は『アボカドマヨチーズシュリンプ』。あのエビが好き！ エビカツが大好きで。大人になってから食べるようになって、もうめっちゃ大好きなんですよ！ エビがプリプリでとってもおいしかったですし、アボカドマヨあんまり食べたことなかったんですけど、すっごいおいしかったです」
野口 「『メキシカンタコスチーズチキン』もけっこうスパイシーなのが好きだから、ピリッとした辛さもめっちゃおいしかったし、あとチキンが、分厚くて食べ応え満点でした。」
佐々木 「（バンズが）サッカーボールみたいな。初めて見た時、『可愛い』って言っちゃったよね」
齋藤 「触った時もプクプクしてて…」
野口 「見た目から可愛いってうれしいよね」
―――「VIVA！ワールドマック」の世界観で、マクドナルド・カラーの赤を基調としたユニフォーム姿が印象的なWeb CMですが、もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどんなポジションになりそうですか？
山本 「1回、キャプテンマークもらってもいいですか？」
野口 「もちろんですよ！」
山本 「フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとかね」
高松 「私、今回の撮影でゴールキーパー役をやっていたんですね。身長が高いから（笑）。守らせていただきます」
山本 「グループの“守護神”みたいな。頼もしい！ フォワードは、攻めていく方」
諸橋 「（走るマネをしながら）攻めたい！ 手を使わないようにしないとね」
佐々木 「大丈夫かな（笑）」
山本 「あと、ミッドフィルダーは中間でつなぐ役。全体のまとめ役とかだから…」
野口 「でもやっぱりリーダー（山本さん）じゃないですか？ 視野も広いしね」
山本 「私的に…ディフェンダーは沙夏（諸橋さん）」
諸橋 「ディフェンダーってなに？」
みんな 「守る人」
諸橋 「守るよ〜、みんな〜！（笑）」
山本 「みんなを包み込んでくれる安心感があるから。サッカーみんなでやってみたいね」
みんな 「やってみたい〜！」
―――「VIVA！ワールドマック」のWeb CMは6月17日公開です。その週末の6月20日と21日、＝LOVEはMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控えていますが、ライブを前にした現在の心境や意気込みをお聞かせください。
大谷 「＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのWeb CMが公開された後ということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！」
佐々木 「ファンの人にもたくさん食べてもらいたいね」
山本 「食べて体力つけてきてほしいね」
高松 「（ライブの）タイトルが＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▼」（▼＝ハート）で、本当に可愛いんですよ。とくに可愛いコンサートになるかなって思います」
野口 「お楽しみに、ですね」
―――「VIVA！ワールドマック」の登場を心待ちにしているファンの皆さまや、マクドナルドのお客さまへ向けてメッセージをお願いします。
佐々木 「『VIVA！ワールドマック』の発売を記念して、私たち＝LOVEがマクドナルドとのコラボ企画に登場いたします」
野口さん 「今回、『ラブソングに襲われる』の歌詞をアレンジした替え歌『VIVA！ワールドマックを食べられる』を披露しました」
齋藤 「このコラボでしか聞けない私たちの歌声で、セルフカバー歌唱に挑戦しています！」
高松 「Web CMでは、皆さんも見覚えのあるようなシーンやリアクションがあるかもしれませんよ〜！」
大谷 「さらに、＝LOVEの限定コンテンツも登場しますので、お楽しみに！」
大場 「『VIVA！ワールドマック』は6月17日 水曜日より、全国のマクドナルドで販売中です」
音嶋 「ボリューミーな『ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー』」
諸橋 「ピリ辛な味わいの『メキシカンタコスチーズチキン』」
瀧脇 「ぷりぷりの食感が楽しめる『アボカドマヨチーズシュリンプ』」
山本 「『VIVA！ワールドマック』を、＝LOVEの『VIVA！ワールドマックを食べられる』と共にお楽しみください！」
【動画】＝LOVEのCM「VIVA！ワールドマックを食べられる」
マクドナルドは、「FIFA ワールドカップ26」オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、大会開催を記念し、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を、きょう17日より期間限定で販売する。。
ウェブCMでは、サッカーをモチーフにした世界観の中で「ラブソングに襲われる」のミュージックビデオ
に出てくるシーンをオマージュして制作された。
メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かける時やレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べているという。今年5月には、佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演していた。
「全員そろってマクドナルドのCMに出演したかった」という＝LOVEにとって今回の撮影は、まさに“夢が叶った瞬間”でもあった。真っ赤な生地に黄色のロゴをあしらったマクドナルド・カラーのユニフォームに袖を通したメンバーたちは、「かわいい！」、「『マックフライポテト』のパッケージみたい！」とテンションを上げながら、念願のマクドナルドCM撮影に臨んだ。
CM内で、次々と降ってくるボールから逃げるように走る場面では、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨んでいた大場花菜、野口衣織、山本杏奈の3人。スタンバイ中にはサッカーボールを蹴り合ってパス回しを楽しむほか、山本が地面に置いたボールを上手に蹴り上げてリフティングを披露するひと幕も見られた。また、ゴールキーパーに抜擢された高松瞳（高＝はしごだか）は、大きなキーパーグローブを装着し、飛んでくるボールを横っとびでキャッチするダイナミックなプレーを連発するなど、撮影スタジオの中は終始、サッカー競技場のように盛り上がっていた。
できたてのバーガーのいい香りがスタジオ内に漂いはじめると、＝LOVEのメンバーは食欲が刺激されたのか、お互いの目を見合わせながら笑みをこぼし、ますます元気な表情で撮影に集中していた。音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、そして佐々木舞香と野口衣織は、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー」を手に持ち満面の笑顔でポーズを披露。瀧脇笙古は「アボカドマヨチーズシュリンプ」の香りを楽しむようにニッコリと笑い、さらに大谷映美里は「メキシカンタコスチーズチキン」を含めた3種類のバーガーを全部並べて見つめながら、幸せそうな表情を見せていた。
マクドナルド好きが揃う＝LOVEの中でも、別格の“マックファン”としてメンバーに認知されているのが諸橋沙夏。すべての撮影を無事に終えて談笑している場では、頻繁にマクドナルドへ通い、他のメンバーにシェアしながら食事を楽しんでいるエピソードを明かし空気を盛り上げた。また、CMの公開直後となる20日、21日にグループ史上最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）での＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▼」（▼＝ハート）開催を控えている＝LOVEのメンバーは、「ボリューミーな『VIVA！ワールドマック』をたくさん食べて体力をつけたい！」と意気込みを語り、ファンに向けても「『VIVA！ワールドマック』を食べて体力をつけて来てほしい」と呼びかけた。
◆＝LOVE、インタビュー
―――＝LOVEのグループとして全員で初めてマクドナルドのWeb CMに出演した感想と起用されたことを聞いた時のメンバー皆さんの反応をお聞かせください。
野口 「すっごくうれしかったです！ 舞香（佐々木さん）がTVCMを担当している時、テレビで見かけるたびにみんなで『舞香だ、舞香だ！』って言っていたくらいうれしかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です！」
―――マクドナルドカラーのユニフォームもお似合いですね。
佐々木 「可愛い！」
野口 「黄色の私たちのマーク初めて見たかも。嬉しい〜」
佐々木 「それぞれ背番号もあって」
山本 「宝物！」
―――マクドナルドにまつわる思い出やエピソードをお聞かせください。
野口 「みんなで遊んだりするときはいつもマクドナルドを頼んで、パーティーみたいに食べたりすることも多いし…」
佐々木 「レッスンの合間に誰かが頼んでいるものをつまみ食い（笑）」
高松 「沙夏（諸橋さん）が（笑）」
諸橋 「大好きで…マクドナルドが。」
野口 「みんなで食べる（笑）」
諸橋 「（CM出演が）めちゃくちゃ嬉しかったですよ。もう『また食べなきゃ、いっぱい』と思う（笑）」
―――今回は『ラブソングに襲われる』が、「VIVA！ワールドマック」とコラボして「VIVA！ワールドマックを食べられる」という楽曲になっていますが、歌詞の中に出てくる3商品のうちどのバーガーが“推し”か教えてください。
齋藤 「私は『ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー』が好きです。撮影の時に持ちながら撮ったんだけど、持っているだけでもおいしそうな匂いが漂ってきて。スパイシーだけどちょっとクリーミーな感じ。匂いが伝わってきました。実際に食べた時も、病みつきになっちゃうくらい本当においしいし、ボリューム満点で…もうペロリ！（笑）」
佐々木 「私は『アボカドマヨチーズシュリンプ』。あのエビが好き！ エビカツが大好きで。大人になってから食べるようになって、もうめっちゃ大好きなんですよ！ エビがプリプリでとってもおいしかったですし、アボカドマヨあんまり食べたことなかったんですけど、すっごいおいしかったです」
野口 「『メキシカンタコスチーズチキン』もけっこうスパイシーなのが好きだから、ピリッとした辛さもめっちゃおいしかったし、あとチキンが、分厚くて食べ応え満点でした。」
佐々木 「（バンズが）サッカーボールみたいな。初めて見た時、『可愛い』って言っちゃったよね」
齋藤 「触った時もプクプクしてて…」
野口 「見た目から可愛いってうれしいよね」
―――「VIVA！ワールドマック」の世界観で、マクドナルド・カラーの赤を基調としたユニフォーム姿が印象的なWeb CMですが、もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどんなポジションになりそうですか？
山本 「1回、キャプテンマークもらってもいいですか？」
野口 「もちろんですよ！」
山本 「フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとかね」
高松 「私、今回の撮影でゴールキーパー役をやっていたんですね。身長が高いから（笑）。守らせていただきます」
山本 「グループの“守護神”みたいな。頼もしい！ フォワードは、攻めていく方」
諸橋 「（走るマネをしながら）攻めたい！ 手を使わないようにしないとね」
佐々木 「大丈夫かな（笑）」
山本 「あと、ミッドフィルダーは中間でつなぐ役。全体のまとめ役とかだから…」
野口 「でもやっぱりリーダー（山本さん）じゃないですか？ 視野も広いしね」
山本 「私的に…ディフェンダーは沙夏（諸橋さん）」
諸橋 「ディフェンダーってなに？」
みんな 「守る人」
諸橋 「守るよ〜、みんな〜！（笑）」
山本 「みんなを包み込んでくれる安心感があるから。サッカーみんなでやってみたいね」
みんな 「やってみたい〜！」
―――「VIVA！ワールドマック」のWeb CMは6月17日公開です。その週末の6月20日と21日、＝LOVEはMUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控えていますが、ライブを前にした現在の心境や意気込みをお聞かせください。
大谷 「＝LOVE史上最大の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…ちょうどこのマクドナルドのWeb CMが公開された後ということで、やっぱり体力が大事だから、いっぱいマクドナルドを食べて体力をつけたいなって思います！」
佐々木 「ファンの人にもたくさん食べてもらいたいね」
山本 「食べて体力つけてきてほしいね」
高松 「（ライブの）タイトルが＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"▼」（▼＝ハート）で、本当に可愛いんですよ。とくに可愛いコンサートになるかなって思います」
野口 「お楽しみに、ですね」
―――「VIVA！ワールドマック」の登場を心待ちにしているファンの皆さまや、マクドナルドのお客さまへ向けてメッセージをお願いします。
佐々木 「『VIVA！ワールドマック』の発売を記念して、私たち＝LOVEがマクドナルドとのコラボ企画に登場いたします」
野口さん 「今回、『ラブソングに襲われる』の歌詞をアレンジした替え歌『VIVA！ワールドマックを食べられる』を披露しました」
齋藤 「このコラボでしか聞けない私たちの歌声で、セルフカバー歌唱に挑戦しています！」
高松 「Web CMでは、皆さんも見覚えのあるようなシーンやリアクションがあるかもしれませんよ〜！」
大谷 「さらに、＝LOVEの限定コンテンツも登場しますので、お楽しみに！」
大場 「『VIVA！ワールドマック』は6月17日 水曜日より、全国のマクドナルドで販売中です」
音嶋 「ボリューミーな『ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパー』」
諸橋 「ピリ辛な味わいの『メキシカンタコスチーズチキン』」
瀧脇 「ぷりぷりの食感が楽しめる『アボカドマヨチーズシュリンプ』」
山本 「『VIVA！ワールドマック』を、＝LOVEの『VIVA！ワールドマックを食べられる』と共にお楽しみください！」