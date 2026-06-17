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YouTubeチャンネル「なべのだいどころ。」が「【 知らなきゃ損 !? 】260万回再生された「お店超えカレー」の作り方教えます！市販ルーで人生最高の味に」を公開しました。動画では、市販のカレールーにちょっとしたコツを加えるだけで、お店で食べるような本格的な味わいになるカレーライスの作り方を紹介しています。



カレーを美味しくする最大のポイントは、食材ごとの丁寧な下ごしらえです。豚こま肉には事前におろしにんにくと塩コショウを揉み込み、「お肉に下味をつけることで旨さが倍増する」と解説。また、たっぷりのたまねぎは電子レンジで加熱して水分を抜いてから炒めることで、甘みを一気に引き出します。



具材を炒めた後は、水とローリエを加えて煮込みます。「騙されたと思ってローリエを買っていれてほしい」と語り、この1枚で風味が劇的に変わることを力説。一番硬いにんじんが柔らかくなったことを確認してから火を止め、カレールーを溶かし入れるのがダマにならないための鉄則です。さらに、インスタントコーヒーとオイスターソースを隠し味としてプラス。弱火で煮込んでとろみをつけると、深いコクが生まれます。



「ちょっとしたコツだけで本当においしくなる」と太鼓判を押す一皿。休日のランチや晩ごはんに、家族全員が笑顔になる極上カレーを作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・たまねぎ 2個

・にんじん 1本

・豚こま肉 500g

・塩コショウ 適量

・おろしにんにく 小さじ1

・油 大さじ1

・水 1,400ml

・ローリエ 1枚（なくても可）

・カレールー 1箱

・インスタントコーヒー 小さじ1/2（なくても可）

・オイスターソース 大さじ1（とんかつソースでも可）



［作り方］

1. たまねぎは薄切りにし、耐熱皿に入れてラップをし、600Wの電子レンジで5～6分加熱する。

2. にんじんは半月切りかいちょう切りにする。

3. ボウルに豚こま肉を入れ、塩コショウとおろしにんにくを加えて揉み込み、下味をつける。

4. フライパンに油をひき、加熱したたまねぎをキツネ色になるまで約10分中火で炒める。

5. 豚こま肉を加え、箸でほぐしながら炒める。肉の色が変わったら、にんじんを加えてさっと炒め合わせる。

6. 水とローリエを加え、アクを取りながら一番硬い具材が柔らかくなるまで合計10分ほど煮込む。

7. 火を止め、ローリエを取り出す。割ったカレールーとインスタントコーヒーを加え、ダマにならないようしっかり溶かす。

8. ルーが溶けたら再び火をつけ、オイスターソースを加える。

9. 弱火で約5分煮込み、とろみがついたら完成。一度火を止めて冷ますとさらに美味しくなる。