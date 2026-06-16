Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「超嬉しい！メンバーも大好きなミスドですよ!!」ミスタードーナツとのコラボに歓喜
6月15日（月）の放送では、藤澤が「まだ興奮冷めやらぬ状態です」と語るほど、怒濤（どとう）の展開をみせたこの1週間の活動について振り返っていきました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
＜藤澤からのメッセージ＞
藤澤：はいさ〜い！ 授業（放送）始まりますよ！ いや、ちょっとすごいよ！ 藤澤先生はまだ興奮冷めやらぬ状態です（笑）。何を言っているのって話だけど！ この1週間のミセスはすごかったよね！ すごくなかったですか？「Mrs. GREEN APPLE presents "CEREMONY"」（※6月10日、11日に横浜のKアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLEが主催・企画した新しいタイプのエンタテインメントショー）が“感動”！ この一言に尽きる、そんな2日間でした！
Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』— Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 (@MGA__CEREMONY) June 10, 2026 https://x.com/MGA__CEREMONY/status/2064747274421641690?ref_src=twsrc%5Etfw
【Day1】が無事に終演🎉
【Day1】各アーティストの様子は
後日レポートを掲載予定です！
Mrs. GREEN APPLE
ANTENNA
コロンブス
風と町
天国
GOOD DAY#MGA_CEREMONY https://x.com/hashtag/MGA_CEREMONY?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MrsGREENAPPLE https://x.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#AI https://x.com/hashtag/AI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#asmi https://x.com/hashtag/asmi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#超とき宣 https://x.com/hashtag/%E8%B6%85%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%AE%A3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#ORANGERANGE https://x.com/hashtag/ORANGERANGE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#stkgz https://x.com/hashtag/stkgz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#TXT https://x.com/hashtag/TXT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/XjzZej98Oa https://t.co/XjzZej98Oa
Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』— Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 (@MGA__CEREMONY) June 12, 2026 https://x.com/MGA__CEREMONY/status/2065223249471168911?ref_src=twsrc%5Etfw
【Day2】無事に終演🎉
各アーティストの様子は
後日レポートを掲載予定です！
ANTENNA
クスシキ
風と町
天国
GOOD DAY
#MGA_CEREMONY https://x.com/hashtag/MGA_CEREMONY?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MrsGREENAPPLE https://x.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#FRUITSZIPPER https://x.com/hashtag/FRUITSZIPPER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#上白石萌音 https://x.com/hashtag/%E4%B8%8A%E7%99%BD%E7%9F%B3%E8%90%8C%E9%9F%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#マキシマムザホルモン https://x.com/hashtag/%E3%83%9E%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%A0%E3%82%B6%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#ネクライトーキー https://x.com/hashtag/%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#サカグチアミ https://x.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%82%AB%E3%82%B0%E3%83%81%E3%82%A2%E3%83%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#TWS https://x.com/hashtag/TWS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/fslgWyvNL4 https://t.co/fslgWyvNL4
そして、「MAJ」！（国内最大規模の国際音楽賞）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にも参加させていただきまして、「クスシキ」をパフォーマンスさせていただきました！
🏆 #MUSICAWARDSJAPAN https://x.com/hashtag/MUSICAWARDSJAPAN?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 2026— NHK MUSIC (@nhk_musicjp) June 14, 2026 https://x.com/nhk_musicjp/status/2066016040866521274?ref_src=twsrc%5Etfw
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平安神宮から東京へ‼️💫
第2部の開幕パフォーマンスアーティスト
として直前に発表されたMrs. GREEN APPLE の
サプライズパフォーマンス🍏
🎵「クスシキ」ここからもう一度見る
🔗https://t.co/KOE3Zj14c4 https://t.co/KOE3Zj14c4#MrsGREENAPPLE https://x.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/Q0Y7h39O4E https://t.co/Q0Y7h39O4E
そんな素敵な1週間だったんですけれども、何よりも本日（6月15日）！ 我々ファンクラブの「Ringo Jam」10周年を記念した大公開収録を行っていました！ すごい素敵なイベントになりましたし、月曜日9時から我々は「テレビ×ミセス」（TBS系）をやっているわけですけれども、そちらもJAM'S（※ミセスファンの総称）のファンのみんなと一緒に観ちゃうというね！ そして生中継も行いました！
TBS系「テレビ×ミセス」ご覧いただき、— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) June 15, 2026 https://x.com/AORINGOHUZIN/status/2066513723498590626?ref_src=twsrc%5Etfw
ありがとうございました❎
本日は特別に生中継でのオープニングをお届けしました🎥
メンバーからのサプライズいかがでしたでしょうか？
【名曲×ミセス】では #AI https://x.com/hashtag/AI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw さんと『Story』をコラボさせていただきました🎤… pic.twitter.com/uejP3gg1zF https://t.co/uejP3gg1zF
かなりビッグなサプライズを行わせていただきました！ そんな素敵な1日だったんですけれども！
これもビッグなビッグよ！ ビッグなビッグよ!? 夏に「ミスタードーナツ」とコラボが決定しました！ うわあ〜！ これはどういうこと？！ 超嬉しい！ 僕も大好き！ メンバーも大好きなミスドですよ！ ぜひ楽しみにしていてください！
そしてそして！ 先ほど発表されたばかりですけれども、僕たちの6枚目のオリジナルフルアルバム、フェーズ3初となるアルバムですね！ 9月30日（水）に発売決定しました！
━━━━━━━━━━━━━— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) June 15, 2026 https://x.com/AORINGOHUZIN/status/2066506209096781832?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLE
6thオリジナルフルアルバム
9月30日(水) 発売決定❤️🔥
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ついに皆さんへ発表することができました🍏
ミセスにとってフェーズ3初の大切なアルバムです。
皆さんに楽しんでいただけるように… pic.twitter.com/GKo0xbGrBk https://t.co/GKo0xbGrBk
今も絶賛制作、メンバーみんなで向き合っていますけれども、言っちゃっていいのかな？ 僕、藤澤のあくまでも個人的な感じ方ですけれども、“フェーズ1”の香りもしますし、でも“フェーズ2”のすごい華やかなサウンドもありますし、それでいて元貴（大森元貴）の綴る言葉が“フェーズ3”なんだなっていうのを実感しながら今、楽曲と向き合っております！ こちらもぜひ楽しみにしていてください！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624