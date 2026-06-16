トップスの激レアカード「Dynamic Duels」が予約開始に

米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」は、ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の激レアカードを15日（日本時間16日）の12時に予約開始した。

「2026 Topps Dynamic Duals Baseball」には「Dynamic Duels」と名付けられた激レアカードが含まれており、中世の騎士や決闘をモチーフにしたデザインとなっている。大谷とジャッジは「Dynamic Duels」で、手描きアートワークが施されている。

トップスの公式HPは「2026 Topps MLB Dynamic Duals Baseball」が登場！ この注目のトレーディングカードでは、現役・往年のMLBスターたちによる注目の組み合わせを披露している。新登場の『Dynamic Duels』は、球界の偉人たちを中世へとタイムスリップさせた、遊び心あふれる中世風アートデザインが特徴」と紹介している。

同社公式インスタグラムが画像を公開すると、日米のファンが即座に反応。「すごくカッコイイ」「なにこれ超欲しい」「投げて、しかも剣まで振れるのはオオタニだけ」「ビューティフル」「正直、これはないかな。テーマもデザインも好きじゃない」「AIに見えてしまうよ」「オオタニは騎士じゃなくてサムライにしなきゃダメだろ」と“賛否”の声が上がった。（Full-Count編集部）