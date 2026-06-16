若林隆信、笠井駿、伊藤翔大の3氏が入閣…大森剛監督をサポート

全日本野球協会などは16日、「第7回WBSC U-15ワールドカップ」（9月25日〜10月4日、メキシコ・メリダ）に出場する侍ジャパンU-15日本代表チームのコーチングスタッフを発表した。若林隆信、笠井駿、伊藤翔大の3氏が大森剛監督をサポートする。

若林氏は中日、広島でプレーし、現在は中学硬式野球「福岡玄界灘ボーイズ（福岡ソフトバンクホークスジュニアユース）」や「福岡ソフトバンクホークスジュニア」のコーチを担う。

笠井氏は元巨人の育成選手で、現在は大森氏が代表を務める「ジャイアンツU15ジュニアユース（多摩川ボーイズ）」のマネジャー兼コーチ。伊藤氏は「湘南平塚北リトルシニア」の監督で、2022年の「第5回WBSC U-15ワールドカップ」や2023年の「第11回BFA U15アジア選手権」でもコーチとしてチームをサポートした。

大会には日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、ドイツ、チェコ、ベネズエラ、キューバ、ドミニカ共和国、アメリカ、ニカラグア、オーストラリア、南アフリカの12チームが参加。日本は、井端弘和監督が率いた2024年の第6回大会に続いて2連覇を狙う。（First-Pitch編集部）