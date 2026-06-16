オランダ戦で負傷した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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６月15日（日本時間16日）、前日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英ホテルでリカバリーとの発表があった。

　久保はオランダ戦の70分過ぎ、相手選手との接触で左膝を痛めてピッチ外へ。看板を数回叩いて悔しさを露わにしたあと、状態を確認するようにランニングを繰り返したが、最終的にはベンチに交代を求める「バツ印」のサインを送った。76分、小川航基との交代でピッチを後にしている。

　試合後には、久保が車椅子でスタジアムを後にする姿も確認された。

　この件について、日本サッカー協会の広報に「本人の判断か、それともスタッフの指示だったのか」と確認すると、次の回答があった。
 
「メディカルが歩かせないほうがいいと判断しました」

　つまり、車椅子での移動は久保本人の希望ではなく、メディカルスタッフによる措置だったということだ。

　日本は次戦でチュニジアと対戦する。試合は６月20日（現地時間21日）に行なわれるが、久保はその一戦に間に合うのだろうか。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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