米放送局のインタビューが世界で拡散

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合開始前、米放送局のインタビューに登場した日本人が世界で大バズり。実は地方局のアナウンサーだったことが判明し、さらに反響を集めている。

日本とオランダの一戦が始まる前のダラススタジアム周辺。現地放送局「FOX4ニュース」の女性レポーターが、日本のユニホームを着た1人の男性にマイクを向けた。「Nice to meet you」と挨拶した男性は「My name is Hirochika Nakakuki」と自己紹介。どれだけワクワクしているか問われると、「I cannot speak English but……I’M EXCITED!!!!!」と雄叫びをあげた。

女性レポーターも負けじと絶叫。男性は「TOYAMA 富山」と書かれたユニホームの背中をカメラに向け、「TOYAMA, TOYAMA, OK？ Toyama’s message いっぱい、いっぱい集めてる！ YES, collection！ Toyama’s message collection！」などと日本語を交えながら説明した。同局の公式TikTokが公開した映像は190万いいねを超える大バズりとなった。

X上では海外ユーザーから「これは素晴らしい、なんて男だ」「これ見て幸せになった」「今日イチのインタビュー」などと絶賛の声が寄せられたが、実はこの男性は、富山の日本テレビ系列局・KNB（北日本放送）の中久木大力アナだった。同局の公式Xも「オランダ戦を観戦した #中久木アナ バズっちゃってます！」と紹介した。

この投稿には「中久木アナが…世界でバズってる。w」「話題の日本人は北日本放送のアナウンサーさんでした。やっぱり（てっきり芸人さんかと）」「これはビックリ」「こちらの方、アナウンサーだったのか。若手芸人と勘違いしてた」「一般人じゃなくて、地方局のアナウンサーだったんかwww」といったコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）