【W杯2026】本田圭佑、オランダ戦で不満ぶつけた相手 解説語録にネット共感「笑った」
サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた。NHKの中継解説を本田圭佑が務めており、主審に言い放ったキツい一言がネット上で話題になっている。
【写真】言い方がキツい（笑）本田圭佑、オランダ戦の語録まとめ
オランダ戦の試合は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地選手の劇的同点ゴールで追いついた。
その1分後、後半45分に伊東純也選手と主審がぶつかるシーンがあり、日本が逆転を狙うきっかけになりそうな場面でもあったことから、本田は「なにやってんねん、お前、イエローや」と主審に不満をぶつけた。
これにネット上では「レフェリーイエローのやつクソおもろかった」「個人的MVPは純也と当たった主審にこいつイエローだろって言い放った本田圭佑です」「やっぱ本田の実況が一番好き。審判にイエローやろ！は笑った」などと共感している。
【写真】言い方がキツい（笑）本田圭佑、オランダ戦の語録まとめ
オランダ戦の試合は2度のリードを許す苦しい展開だったが、後半44分に鎌田大地選手の劇的同点ゴールで追いついた。
その1分後、後半45分に伊東純也選手と主審がぶつかるシーンがあり、日本が逆転を狙うきっかけになりそうな場面でもあったことから、本田は「なにやってんねん、お前、イエローや」と主審に不満をぶつけた。
これにネット上では「レフェリーイエローのやつクソおもろかった」「個人的MVPは純也と当たった主審にこいつイエローだろって言い放った本田圭佑です」「やっぱ本田の実況が一番好き。審判にイエローやろ！は笑った」などと共感している。