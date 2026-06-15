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「これから家を買おうと思っているのに、新築マンションが市場から消えるって本当？」――そんな不安を抱えるマイホーム検討者が増えています。建設業界の深刻な人手不足や建築資材の高騰により、2026年以降は新築マンションの供給数が激減し、一般層には手が出ない「超高額物件」ばかりになるという見方が強まっているのです。

今回は、この「2026年問題」がマイホーム探しに与える影響と対策について、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長である山本直彌さん、チームリーダー・エージェントの鈴木成禎さん、執行役員・エージェントの八巻侑司さんの3名がプロの視点で解説します。



◾️なぜ「新築マンションが消える」と言われているのか？

新築マンションの供給が減少する最大の要因は、コストの爆上がりです。建設費や用地取得費が高騰する中、デベロッパーは事業の利益を確保するため、都心の一等地に「富裕層向けの超高額物件（億ションなど）」を絞って建てる戦略にシフトしています。

結果として、一般的なファミリー層が予算内で買えるような5,000万～7,000万円台の新築マンションの供給が極端に減少し、一般市場からは「新築が消えた」ように見える現象が加速しています。

◾️マイホーム検討者に与える「3つの影響」

では、新築マンションが激減することで、これから家を買う人にはどのような影響があるのでしょうか。

1. 中古マンション市場のさらなる激戦化

新築を諦めた層が中古マンション市場に一斉に流れ込むため、立地や条件の良い優良な中古物件はすぐに買い手がつく「争奪戦」になります。気になった物件があれば素早く内見し、決断するスピードがこれまで以上に求められます。

2. 「便乗値上げ」による高値掴みのリスク

新築の価格高騰につられて、中古市場でも「自分の家も高く売れるはずだ」と相場を大きく上回る強気な価格で売り出すケースが増加します。本来の資産価値に見合わない「便乗値上げ物件」を掴まないよう、客観的な市場データを冷静に分析する目が不可欠です。

3. 「超長期ローン」の誘惑と家計破綻リスク

限られた新築物件や高騰した中古物件を買うために、月々の支払いを安く見せる「50年ローン」などの利用を勧められる機会が増えます。しかし、将来の収入変化や修繕積立金の値上がりリスクを無視して限界まで借り入れると、後々家計が破綻する危険性が高まります。



【まとめ】

新築マンションが一般層の手から遠のくこれからの市場では、「とりあえず新築」という固定観念を捨て、中古マンションや戸建てを含めたフラットな視点で物件を選ぶことが成功の第一歩となります。

らくだ不動産株式会社では、山本さんや鈴木さん、八巻さんをはじめとする経験豊富なプロフェッショナルが、厳しい市場環境の中でもお客様のライフプランに寄り添い、本当に価値のある物件探しを徹底サポートしています。「自分たちの予算で最適な選択肢を知りたい」「高値掴みをしたくない」という方は、ぜひ一度プロのエージェントにご相談ください。