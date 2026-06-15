◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

ＮＨＫの中継解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、オランダに先制点を奪われたシーンで判定に不満を訴えた。

後半６分、オランダはＦＫのこぼれ球を拾い、右サイドからのクロスを攻め残っていたＤＦファンダイク（リバプール）が頭で決めて先制した。ファンダイクがＤＦ渡辺剛を押したようにも見えたが、ＶＡＲで確認の末にノーファウルで得点は認められた。得点された直後から「ファウルないんですか。押した気がする。ＶＡＲ見ないと分からない」と訴えた本田。映像を見ながら「ファンダイク押してる！あかんやん、これ。ファウル！こういうのＶＡＲになってファウルにならへんの？」とと主張し続けた。

ファウルは認められなかった後も「渡辺さんの体、ばーんいってたもん」と指摘。「押してるけど（ファウルに）ならないなら、（ファンダイクが）うまく押してるってこと」と駆け引きのうまさをたたえつつも、悔しさをにじませていた。

その後もセットプレーでファンダイクがポジションを取ろうとすると「審判ちゃんとファンダイク見とけ！押してるから」と不満が止まらなかった。