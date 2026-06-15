「左やって！言っとくわ左！」本田圭佑がオランダの弱点を絶叫！相手キーマンは明確「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」【W杯】
ケイスケ・ホンダ節が炸裂だ。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。
NHKの中継で解説を務めるのは、本田圭佑。今月13日に40歳の誕生日を迎えたレジェンドは、オランダ代表の自分たちから見て左サイドに隙があると指摘。「これ左やって！言っとくわ左！マジで」と絶叫し、左サイドアタッカーの中村敬斗に大きな期待を込めた。
また、相手のキーマンはコディ・ガクポであり、「今日相手はガクポ。１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と口に。そして実況から「４は誰ですか」と問われ、「４はデ・ヨング、それかマレン」と答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。
NHKの中継で解説を務めるのは、本田圭佑。今月13日に40歳の誕生日を迎えたレジェンドは、オランダ代表の自分たちから見て左サイドに隙があると指摘。「これ左やって！言っとくわ左！マジで」と絶叫し、左サイドアタッカーの中村敬斗に大きな期待を込めた。
また、相手のキーマンはコディ・ガクポであり、「今日相手はガクポ。１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と口に。そして実況から「４は誰ですか」と問われ、「４はデ・ヨング、それかマレン」と答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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