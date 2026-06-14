復帰直後の第1打席で右翼席へ14号先頭打者アーチを放った

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、復帰直後の第1打席で14号先頭打者アーチを放った。豪快な一発に対し、試合を中継した地元放送局の解説陣は相手バッテリーの甘い配球に苦言を呈している。

衝撃の一発は初回の第1打席に生まれた。相手先発のバークがカウント1-0から投じた内角高めのフォーシームを完璧に捉えた。打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度26度を記録した打球は右翼席へ着弾。今季5本目となる先頭打者本塁打で敵地を騒然とさせた。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で左膝の炎症により途中交代し、前日のカード初戦を欠場していた。状態が心配される中での復帰戦だったが、第1打席のファーストストライクを捉える離れ業を披露した。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席は、大谷の打撃を称賛しつつ相手の投球を疑問視した。実況のスティーブン・ネルソン氏が「先頭打者がサウスサイド（ホワイトソックス本拠地の愛称）で弾丸ライナーを放った！」と伝えると、解説を務めるエリック・キャロス氏は「（復帰後、大谷が）変わってしまうと、私たちは予想していましたか？」と胸をなでおろした。

さらにキャロス氏は「彼に対してあそこに投げるべきなんですかね？ 真ん中付近の速球でしたよ」と指摘。ネルソン氏が「推奨できることではないと？」と問うと、「MLBの打者に対して推奨できることではありません。それ以上でもそれ以下でもありません。しかも、狙った場所に投げたんですよ。あそこに投げようとしていたと思います。ワオ」と、内角高めの球を要求したエドガー・クエロ捕手に対して厳しく語った。

投じられた球は94.2マイル（約151.6キロ）だった。リプレー映像を見たキャロス氏の矛先は被弾したショーン・バーク投手にも。「なんてこった！ 99マイル（約159.3キロ）の高めとかだったらわかるんですが」と再び絶句。「今の時代、これくらいの球速を高めに投げても押し切ることはできません」と苦言を呈した。復帰即アーチの裏には、大谷の凄みと相手バッテリーへの厳しい視線があった。（Full-Count編集部）