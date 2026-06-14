初回の第1打席でバークから14号先頭打者HR

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放つなど、3打数1安打3四球の活躍を見せた。試合後、恒例となったインスタグラムを更新。“意外な写真”にファンも注目している。

大谷は11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号を放っていたが、7回に「左膝の炎症」で代打を送られ交代。検査で骨などに異常はなかったものの、12日（同13日）のカード初戦は欠場していた。1試合を挟んで迎えたこの日、第1打席のファーストスイングで魅せた。

相手先発バークが1-0から投じた内角高めフォーシームを強振。右翼席へ打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度26度の一発を叩き込んだ。山本由伸投手へ貴重な援護をもたらした。

快勝後には自身のストーリーズ機能を何度も更新した。自身の本塁打シーンや、ベンチ前に笑顔でミゲル・ロハス内野手に迎えられた場面、快投した山本を称える投稿を引用。そして6回目の更新では、満面の笑みを浮かべる村上宗隆内野手の写真を“無言”で添えていた。

前日の試合では、反対側のベンチにいる村上といじり合いをするシーンが何度も見られた。WBCでともに戦った後輩に対し、今度はSNSでもイジッたことにファンも爆笑。「大谷さん村上くんをいじってるよねwww」「めっちゃ好きなんだなww」「1000万人がフォローしてるインスタのストーリーに村上載せられててわらう さすが大谷先輩wwww」「大谷さん、村上のこと大好きやん笑」「誠也と由伸が嫉妬しちゃうよ笑」と反響が広がった。（Full-Count編集部）