久慈暁子、第1子の性別を初めて明かす 夫は渡邊雄太
元フジテレビ、現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子の性別を公表した。
【写真】かわいらしい第一子の”腕”の写真を投稿した久慈暁子
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、2026年1月1日に第1子妊娠を発表。同年4月13日には第1子の出産を報告していたが、子どもの性別は明かしていなかった。
最新の投稿では、優しい表情を浮かべながらベビーカーを押している久慈アナの写真や、花柄の服を着た子どもの腕の写真などを公開。コメントでは「Girl mom」とつづられており、女の子のママであることをさりげなく明かした。
この投稿を見た人からは「素敵ですね」「お子さんと久慈さんかわいい」「ママの顔になってきたね」「なんてかわいいママなんでしょう お子さんの成長も楽しみですね」「ママに似た美人さんかな」などの声が寄せられていた。
【写真】かわいらしい第一子の”腕”の写真を投稿した久慈暁子
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、2026年1月1日に第1子妊娠を発表。同年4月13日には第1子の出産を報告していたが、子どもの性別は明かしていなかった。
最新の投稿では、優しい表情を浮かべながらベビーカーを押している久慈アナの写真や、花柄の服を着た子どもの腕の写真などを公開。コメントでは「Girl mom」とつづられており、女の子のママであることをさりげなく明かした。
この投稿を見た人からは「素敵ですね」「お子さんと久慈さんかわいい」「ママの顔になってきたね」「なんてかわいいママなんでしょう お子さんの成長も楽しみですね」「ママに似た美人さんかな」などの声が寄せられていた。