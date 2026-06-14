実物の大谷翔平を見た古田敦也が注目した“体のパーツ”「近くで見たら…」「デカかった」
元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が5日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『お尻が4つ!?』驚愕の韋駄天から“超人”や“鉄人”まで 球界No.1の肉体美は誰だ!?【フルタの方程式AWARDS】」に出演。大谷翔平の驚異的な肉体について語った。
古田敦也氏
○吉井理人氏も驚き「肩触ったときびっくりした」
動画では、プロ野球選手の「肉体美」をテーマにトークを展開。スタッフから「大谷さんってすごいデカいじゃないですか。あの筋肉、投げるときに邪魔じゃないのかなって思うことはないですか?」と質問が飛ぶと、吉井理人氏は「ないですね」と即答した。
その理由として「大谷は自分の体をしっかり使いこなせてるんで、大丈夫じゃないですかね」と説明。「邪魔になるほどトレーニングしようと思ったら、本当にボディビルダーみたいなトレーニングしないとならないと思うんですよね。野球の動きの中で鍛えていってるので大丈夫だと思います」と持論を述べた。一方で、「関節や靭帯は鍛えられないんで、そっちのほうが心配ですかね」と気にかけていた。
すると古田氏は「でも明らかにデカくなったよね」と大谷の体格に言及。「大谷ってテレビで見てたらそれなりにスラッとして見えるけど、近くで見たらめっちゃデカい」と言うと、吉井氏も「デカい。もう肩触ったとき、びっくりしたもんね」と同調した。さらに古田氏は「近くで見たらレスラーみたいだもんな、分厚さって。『何これ?』って思うもんね」と続け、「近くで見たら太もももデカかったな、大谷。すごいよね」と漏らしていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。
古田敦也氏
○吉井理人氏も驚き「肩触ったときびっくりした」
動画では、プロ野球選手の「肉体美」をテーマにトークを展開。スタッフから「大谷さんってすごいデカいじゃないですか。あの筋肉、投げるときに邪魔じゃないのかなって思うことはないですか?」と質問が飛ぶと、吉井理人氏は「ないですね」と即答した。
すると古田氏は「でも明らかにデカくなったよね」と大谷の体格に言及。「大谷ってテレビで見てたらそれなりにスラッとして見えるけど、近くで見たらめっちゃデカい」と言うと、吉井氏も「デカい。もう肩触ったとき、びっくりしたもんね」と同調した。さらに古田氏は「近くで見たらレスラーみたいだもんな、分厚さって。『何これ?』って思うもんね」と続け、「近くで見たら太もももデカかったな、大谷。すごいよね」と漏らしていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。