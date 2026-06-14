「BOSS」のシャツでオシャレコーデ…ファンの視線は帽子に集中

【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦のスタメンを外れ、今季3度目の欠場となった。前日のパイレーツ戦では左膝の炎症で途中交代しており、状態が心配される中で試合前には元気な様子で姿を見せた。その際、近くにいた“パートナー”にファンも笑顔になっている。

大谷は11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号を放つなど、登板翌日でも4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて場内は騒然。試合後、デーブ・ロバーツ監督は左膝について軽症を強調したものの、この日は移動などを考慮して打順から外れていた。

チームの合流から少し遅れて球場入りした大谷は、自身がブランドアンバサダーを務める「BOSS」のシャツを着用し、大きなカバンを手に持って姿を見せた。いつも通りキャップを被っていたが、ファンの視線はつばの“裏”に集まった。

愛犬のデコピンらしき犬のデザインが施されていた。以前からこのキャップは話題だったが、改めてファンも驚いた模様。「デコピン刺繍かわちい」「やっぱりいた！」「はっきりわかるね」「大谷さんデコピン帽子がお気に入り」「誕生日の時の画像を刺繍にしたのかな？」「帽子の裏にデコピンの刺繍つき これは可愛い」と好感の声が寄せられた。

大谷は試合前に自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンが酒瓶のようなぬいぐるみで遊ぶ映像をアップしていた。（Full-Count編集部）