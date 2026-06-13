お笑いタレントの明石家さんまが１３日、ＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜・後１０時）に出演。９日に８６歳で肺炎のため亡くなった、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんをしのんだ。

“お母さん”として慕った中村さんを、さんまは「中村玉緒さんという、俺とは長くテレビを一緒にやらしていただいて。玉緒さんをバラエティーに引っ張ろうとしたのが『さんまのまんま』やってん」と、玉緒さんが左の薬指に絆創膏（ばんそうこう）をしていた時に、「すごいですね。勝新太郎さん、結婚指輪も大きなダイヤモンドで」と言った時にどんどん面白い話をしだしたエピソードトークを展開した。さんまは「施設に入っていらっしゃったので、玉緒さんは（心）つもりはできていた。娘さんから連絡いただいて、心に穴があいたような感じになって。弱ってる玉緒さんも見たくなかった」と、施設にお見舞いに行かなかった理由も明かした。「お母さんにはさんざんお世話になって、どうもありがとうございました。感謝しかありません」としのんだ。

さんまは１９９４年にＴＢＳ系「明石家多国籍軍」で玉緒さんと共演。９２年に始まった司会のＴＢＳ系バラエティー番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」では９６年から玉緒さんがレギュラー出演した。その後、９５年にスタートしたＴＢＳ系「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル」は正月の恒例番組として、名コンビぶりを発揮した。