行方不明の高齢男性を見つけて保護につなげたとして、富山県警滑川署はタクシー会社「ＧＭ交通」社長の杉本龍之介さん（２４）（富山県滑川市）に感謝状を贈った。

杉本さんは感謝状を手に「また困っている人に出会ったら、このまま変わらずに助けられたらうれしい」と照れた表情で話した。（北久保七海）

富山県滑川市内を中心に自らも運転手としてタクシーに乗る杉本さんは５月１２日午後１０時頃、乗客を送り届けるため、同市菰原（こもはら）の県道を走っていた。この道は住宅街を通り、街灯がまばらで薄暗い。２０〜３０メートル先に車道にはみ出て、ふらふらと歩く男性（７８）をヘッドライトが照らし出した。

「挙動がおかしい」。そう直感した杉本さんは、乗客に「行方不明になられている方かもしれないので対応してもよろしいでしょうか」と断ると、乗客も快く応じてくれた。杉本さんは停車し、車の窓を開けて「迷子ですか」と声をかけたところ、男性は「迷子です」と返してきた。

男性は顔と背中にびっしょりと汗をかいていて疲れた様子だった。その顔を見て杉本さんは、はっとした。約１時間前、滑川駅で待機しているとき、パトカーで巡回していた滑川署員に男性の顔写真を見せられ、年齢も伝えられた上で、「行方不明者がいる」という情報を知らされていた。

目の前にいる人物はよく似ており、杉本さんは行方がわからない男性だと確信。迷わず１１０番した。署員の到着を待つ間、体調を心配し、「大丈夫ですか」「けがはないか」などの会話を重ねた。男性が靴を履いていないことにも気がついた。通報から約１０分後、男性は署員によって無事保護された。

男性は、午後４時頃にデイサービスから帰宅したのを最後に、行方不明となっていたという。

滑川署で５月２７日に感謝状を受け取った杉本さんは、自らの行動について「お客さんを乗せていたが、ためらいはなかった。男性の体調が心配だったので無事で何より」と振り返った。

感謝状を贈呈した同署の米納（こめの）努署長は、「高齢者は用水路や側溝に転落して亡くなるケースも多い。お客さんを乗せながら勇気を持って声をかけ、人命救助に貢献した」と評価した。