【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-A 2−0 J2・J3EAST-B（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】強烈タックルで田中パウロを弾き倒した瞬間

Jリーグを代表する2人のエンターテイナーが夢の共演を果たした。MF田中パウロ淳一の突破を、ピッチ外から飛び出した槙野智章監督が止めると、ファンからは「赤だろw」「おもろすぎるw」と大爆笑の声が上がった。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

オープニングゲームとなった「J2・J3EAST-A」と「J2・J3EAST-B」の一戦で、両チームのエンターテイナーが夢の共演を果たす。

26分、J2・J3EAST-Aの田中パウロ淳一（栃木シティFC）が右サイドのタッチライン際でドリブル突破を狙うと、テクニカルエリアからJ2・J3EAST-Bの槙野監督が飛び出し、進路を塞ぐ形で強烈なタックル、田中を弾き倒した。

監督がピッチ内に入り選手を止めるまさかのプレーに会場は大盛り上がりとなり、槙野監督にはイエローカードが提示された。

これには、解説を努めたラモス瑠偉も「イエローじゃないよ！退場だよ！アカンアカン！中に入ってるんだもん！」と声をあげ、同じく解説の水沼貴史も「ありえないでしょ！」と大爆笑した。

オールスターならではの遊び心ある演出はSNSでも話題に。「さすがすぎる」「エンターテイナーだわ」「退場やろw」「赤だろw」「助かったw」「これはギリイエローだな」「モウリーニョ思い出した」など、ファンも大いに盛り上がった。

なお、プレー後には両者が笑顔で抱擁。ピッチ内外で話題を集める2人が、17年ぶりの祭典で大きな見せ場を作った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）