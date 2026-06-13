セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、フルーツ×ティー×ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」の新商品「ストロベリーベリーベルガモット」と「マンゴーパッションフルーツ」の2種類のフレーバーを6月16日から順次、発売します。

【えっ？】フルーツ×ティー×ミルク…味の想像ができない… 予想を裏切る“おいしそう”なビジュアルがコレです！

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」は、セブン−イレブン限定の商品。とろりと熟した芳醇（ほうじゅん）なフルーツの香り、ミルクのまろやかなコク、ティーの爽やかな後味を組み合わせた新感覚の味わいが楽しめます。「Stay Cheerful， いつだって、ゴキゲンな私で。」がコンセプトで、「夏の気分転換や自分へのちょっとしたご褒美時間を届ける」を掲げています。

ストロベリーベリーベルガモットは、鮮やかなストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味、ベルガモットの爽やかな香りのアクセント、ミルクのまろやかさ、ふんわりと上品な香りが広がるジャスミンティーが合わさり、華やかでフルーティーな味わい。

一方のマンゴーパッションフルーツは、南国感あふれるマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香り、ミルクとブラックティーが重なり、トロピカルでフルーティーな味わいに仕上がっています。

価格はともに213円（税込み）です。

※消費税は8％で計算しています。