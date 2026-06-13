北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で地元・米国がパラグアイに4-1で快勝した。3か国共催で米国のオープニングマッチ。会場のロサンゼルス・スタジアムには各界のセレブが駆け付け、華やかに彩った。

開幕に先立ち、試合前には韓国の大人気ガールズグループ「BLACKPINK」のLISAらが大会公式ソング「Goals」を熱唱した。そして、客席や関係者席も超大物がズラリと揃った。映画「トップガン」「ミッション・イン・ポッシブル」で知られる俳優トム・クルーズは、親交のある元イングランド代表MFのデービッド・ベッカム、妻のヴィクトリア・ベッカムとともに観戦した。

エンタメ界からは「スター・ウォーズ」などで知られる映画監督ジョージ・ルーカスのほか、海外メディアではレオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピットといったハリウッド俳優たちの目撃情報も上がっている。また、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏の姿もあった。

X上には「客席が豪華すぎる」「ジョージルーカスもトムもビルゲイツもいるサッカーはすごいw」「セレブが観客席にいっぱい」と驚きの声が続々と上がった。そんな特別の空気の中、米国は4-1で快勝。オープニングマッチを最高の形で飾った。



（THE ANSWER編集部）