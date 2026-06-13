◆米大リーグ ブルワーズ―フィリーズ（１２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキー（２４）が、本拠のフィリーズ戦に先発し９回を１安打無失点、自己最多の１５三振で完封勝利。防御率１・３４でトップに立った。４回に１安打を許したが、併殺で切り抜け、打者２７人で試合終了。球数９５球で、１００球未満での完封「マダックス」を、なんと準完全試合を達成した。

１回にはＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０４・５マイル（約１６８・１キロ）を記録した。同右腕は６日のロッキーズ戦で１０３・７マイル７マイル（約１６６・９キロ）の新記録を作ったばかりだった。

１回先頭、メジャーの本塁打トップのシュワバーのカウント２―２からの５球目。外角低めでファウルチップで三振に仕留めたボールが１０４・５マイル（約１６８・１キロ）。わずか６日で自己記録を塗り替えた。

この日も絶好調の右腕は初回３者三振に仕留めるなど自己最長の９イニングを４回シュワバーの１安打だけに抑え、驚異の１５奪三振。ストライクが７４球でストライク率７７・９％と球威に加え、制球力も抜群だった。

これで防御率だけでなく１３１奪三振もメジャートップ。被打率は１割４分で規定投球回不足の大谷翔平の１割５分４厘をもしのいでいる。まさに記録ずくめの快投となった。