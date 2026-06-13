〈「会社で会議している場合ではない」激辛ラーメン「蒙古タンメン中本」を毎日食べるために大企業退職→15年以上“毎日”食べ続ける56歳男性の“異次元の食生活”〉から続く

「毎日、中本を食べていて体は大丈夫なんですか？」

【証拠画像】毎日「蒙古タンメン中本」を食べても健康診断は問題ナシ…今年の健康診断の結果を見る

蒙古タンメン中本ファンとしてテレビ出演まで果たし、“日本一の中本マニア”とも呼ばれる、づけとごさん（56）。そんな彼に、周囲からもっとも頻繁に寄せられるのが、この質問だという。

実際、づけとごさんは15年以上にわたり、ほぼ毎日中本に通い続けてきた。辛さ10の北極ラーメンを朝から食べ、酒も飲む。それでも、本人は「健康診断は問題ない」と笑う。

そんな彼の健康論から、ファンコミュニティ黎明期の裏話、そして「人生に完全に組み込まれている」という中本との関係性まで話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



づけとごさん ©杉山秀樹／文藝春秋

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15年以上にわたり中本を食べ続け…気になる健康診断の結果

――づけとごさんは今年で56歳。年齢を重ねて、「中本を食べるのがきつくなってきた」と感じることはありますか？

づけとご 量は入らなくなってきました。でも、味に関しては全然ですね。寝起き一発目から北極ラーメンでも食べられます。

――年を取ると、あっさりしたものが欲しくなるとも言いますが……。

づけとご 中本に関しては、それはないですね。

――健康診断は大丈夫なんですか？

づけとご 大丈夫ですよ。この間、血液検査をしたところ、お酒も飲むので、血圧は高めで、痛風気味ではありましたが、全体的には健康でした。

――糖尿や尿酸値は？

づけとご 少し高めではありますけど、通常値の範囲内ですね。検査結果も「要注意」の矢印がつくほどではないです。

お酒を飲んで、辛いものを食べてるのに健康を保てる秘訣

――なぜそこまで大丈夫なのか、不思議なくらいです。

づけとご かなり意識していますからね。運動は欠かさないですし、野菜もちゃんと摂るようにしています。中本でも、麺を減らして野菜を大盛りにすることもあります。

――運動もしているのですか？

づけとご 空手をやっていて、練習が週3〜4回あります。それと、朝はランニングですね。

――運動していますが、お酒を飲んで、辛いものも食べて、それでも健康は保てるものなんですね。ちなみに、今朝は何を食べたんですか？

づけとご “中本のインドラーメン”というカレー系メニューがあるのですが、冷凍保存していたので、それを食べてきました。

――家でも中本……。

づけとご もちろん、店で食べてきてもよかったのですが、あえて少し食べたい気持ちを残したまま来たほうが、取材で話す内容にも張りが出るかなと思ったんです（笑）。

「どうやっても中本を食べられません」づけとごさんが入院よりも恐れていること

――タバコやお酒は一定期間摂取しないと、それが欲しくてたまらない禁断症状と呼ばれるものが出ますが、づけとごさんも中本を食べないと、禁断症状は起きるのでしょうか？

づけとご いや、そもそも僕は中本を食べない期間がないんですよ。

――（唖然）。

づけとご たぶん、この15年で2日空けたことがないと思います。だから、禁断症状というのはわからないです。

――もし入院したら大変ですね。

づけとご 入院なら、まだこっそり食べられるかもしれません。でも、一番怖いのは犯罪を犯して収監されることですね。そうなったら、どうやっても中本を食べられません（笑）。

ウェブでの発信が中本ファンのコミュニティーに

――づけとごさんは、もともとはブログやホームページで中本の情報を発信していました。当時、中本ファン同士のコミュニティのようなものはあったんですか？

づけとご 僕が「中本の道」というホームページを始めたのが2003年。その頃はまだインターネット自体が黎明期で、ホームページも少なかった。中本の情報がきちんとまとめられているサイトはありませんでした。

――公式サイトもなかったそうですね。

づけとご 営業時間もわからないし、メニューもわからない……。そこで、「だったら、自分でまとめて作ろう」と思ったんです。

――それが、中本ファンサイトのような存在になったわけですね。

づけとご 当時は、あまり類を見なかったと思います。そこにファンが集まってきて、掲示板に書き込みをしたりしていました。

「よし！ もう一回中本行くか」づけとごさんが考える「最高の休日」とは？

――オフ会のようなことも？

づけとご しょっちゅう集まっていましたね。中本を食べて、酒を飲んで、また中本を食べて……。

――（絶句）。

づけとご お腹いっぱいなので、居酒屋ではつまみをあまり頼まず、酒ばっかり飲む……。そして、「よし！ もう一回中本行くか」となるのです（笑）。

――若い頃ならではですね。

づけとご 開店早々、中本を食べて、昼から酒を飲んで、夕方また中本を食べて、また酒を飲んで、最後に締めで中本を食べて帰る……。それが「最高の休日」でした。

細かい情報を網羅したウェブサイト「中本の道」

――辛いとかいう以前に、よくお腹の中に入りましたね。ちなみに、ホームページやSNSで日々発信するようになったきっかけは何だったのでしょうか？

づけとご 一般的な情報は公式ホームページで得られますが、中本にハマっていくと、もっと細かいことを知りたくなるんです。そういったお客さん目線の細かい情報を「中本の道」では掲載するようにしています。

――それは、どんな情報ですか？

づけとご 限定メニューですね。過去のものを含めたら、何百種類もあるんです。「中本の道」では、それを紹介しています。

でも、これから食べ始めるお客さんを含め、ほとんどのお客さんには今現在の情報が必要で、過去の限定メニューの情報は必要ない。だから、公式ホームページとはそういった部分で、棲み分けができていると思います。

――そもそも、初めての人は蒙古タンメンと北極ラーメンくらいしかメニューを知らない可能性もありますしね。

づけとご あと、駅からの行き方とかですね。“何両目の何番ドアに乗れば、階段の前に出てすぐ店へ行ける”とか……。そういうのは公式には載せないじゃないですか。

――かなり細かい。

づけとご 過去のお知らせや歴史も含めて、僕のサイトは“資料館”みたいな感覚なんです。実際、僕のホームページを見てもらうとわかるんですけど、“うまい”とか“まずい”とは書いていないんですよ。

メニューの紹介はするけど味の評価はしない理由

――なるほど。味や限定メニューの評価はしないのですね。

づけとご それは食べた人が判断することなので。“辛い”とか“辛くない”も同じです。僕はただ、中本で起きたことや、積み重なってきた歴史を記録していきたいだけなんです。

――中本の元店員さんが始めたというお店やインスパイア系もあるそうですが、そういうお店にも行かれるんですか？

づけとご 行かないです。話は耳にしますけど、“中本が食べたい”のであって、激辛ラーメン全般が好きなわけではないんです。僕は、中本のラーメンが好きなだけなんですよね。

――ここに来て言うことではありませんが、飽きないんですか？

づけとご 全然飽きないですね。

――もともと、凝り性だったとか？

づけとご 子どもの頃から、何かにずっとハマるタイプではありましたけど、ここまでのものはなかったです。多少オタク気質はあると思います。でも、今は“ハマっている”というより、人生に完全に組み込まれている感じですね。生活の一部なんです。

「仕事もしやすくなりましたね」テレビ出演に対する顧客の“意外な反応”

――初代店主の中本正さんも、づけとごさんや現社長の白根誠さんなど、「人生をすべて中本に捧げる」ファンを何人も生み出すとは思ってもいなかったでしょうね……。ちなみに、づけとごさんは最近、テレビなどのメディアにもよく出演されていますよね。反響はありますか？

づけとご おかげさまで、“ただのラーメン好き”ではなく、 “テレビに出ていた人”として見てもらえるようになったので、仕事もしやすくなりましたね。

――周囲の理解も変わったということですね。

づけとご “中本が営業している日に行きたい”というのを、周りもわかってくれるようになったので、例えば、お客さんの近くの中本が月曜定休だったりすると、「だったら、月曜日以外の日に伺います」と言っても、納得してもらえるようになりました。

――ちなみに、これまでどんなメディアに出られたんですか？

づけとご テレビ番組だと『激レアさんを連れてきた。』（テレビ朝日系）、『シューイチ』、『マツコ会議』（ともに日本テレビ系）などですね。

昔は「中本特集の中の変わった客」として少し映るくらいだったんですけど、最近は「すごいハマり方をしている人がいる」という感じで取り上げてもらうことが増えました。

「大好きな中本で体を壊すわけにはいかない」一生健康で食べ続けるための努力

――中本自体は、もうかなり知られていますもんね。でも、SNSなどでは、“毎日中本を食べていて健康は大丈夫なのか”という声もかなり来そうです。

づけとご すごく聞かれますね（笑）。でも、健康診断もちゃんと受けていますし、管理はかなり意識しています。

――“プロの客”ですもんね。

づけとご 大好きな中本で体を壊すわけにはいかないのです。もし、ただ食べて酒を飲んで寝ているだけだったら、たぶん体を壊していたと思います。でも、そうならないように意識して運動しています。

――中本側にも、健康管理のために工夫できる選択肢はあるのですか？

づけとご 低糖質麺もありますし、麺を半分に減らすこともできる。麺を減らして野菜を大盛りにして、全体のボリュームを調整したりもしています。

――かなり考えながら食べているのですね。

づけとご 僕は好きなものを長く楽しみたいのです。無茶をしているだけではなくて、“一生健康で食べ続けるための努力”もしているのです。

――いよいよ「もう中本は1日1回でいいや」と思う日はありますか？

づけとご 基本的には1日1回でいいと思っています。ちゃんとお腹が減って、“食べたいな”と思ったときに食べるようにしています。

――ちなみに、今日はまだ？

づけとご まだ食べていないです。このあと、御徒町店に行きます。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

（千駄木 雄大）