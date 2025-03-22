インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、「激辛カップ麺人気ランキング」の結果を紹介しています。今回のランキングは、2025年3月21日時点で1241票をもとに作成されたものです。2位は「魚粉のうまみを感じられる」ラーメン3位は「セブンプレミアム 蒙古タンメン中本 北極ラーメン」でした。回答者からは「さっぱりしているので辛みのうまさを感じられる。スープもお