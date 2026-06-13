東京の夏の夜空を彩る大イベント「第51回江戸川区花火大会」が、2026年8月1日（土）に開催します。伝統ある宗家花火「鍵屋」がプロデュースする約1万4,000発の感動的な花火を、場所取り不要の特等席で楽しめる「有料観覧席」。その一般チケット販売が、いよいよ6月13日（土）正午から先着順でスタートします！

本記事では、楽天チケットでの購入手順や、1次・2次募集による「紙チケット・電子チケット」の違い、打上場所の真横を陣取るグラウンド席などのエリア詳細を徹底解説。さらに、激しい混雑が予想される都営新宿線・篠崎駅をはじめとした鉄道アクセス情報まで、快適に花火を満喫するための完全攻略ガイドをお届けします。

チケットの販売スケジュールと購入手順

第51回江戸川区花火大会の有料観覧席チケットは、先着順での販売となります。売り切れ次第の販売終了となるため、早めの購入をおすすめします。

・一般販売期間：6月13日(土) 12:00〜7月28日(火) 23:59まで

・購入方法：楽天チケット（要会員登録）から希望席種を選択

・支払方法：クレジットカードまたはコンビニ払い

チケットの受け取りは、紙チケットと電子チケットの2種類から選べます。

紙チケットは7月5日まで購入可能。7月初旬以降、購入時に登録する住所へ郵送されます。紙チケットは首掛け式で、当日は首に掛けて入場します。コンビニ払いを希望の人は7月3日(金)23:59までに購入しましょう。

紙チケット購入時の手順

一方、電子チケットは7月28日まで購入可能。専用アプリ「チケプラ」での受け取りとなります。なお、7月6日以降の購入は電子チケットのみの発券となるため注意が必要です。

電子チケット購入時の手順

多彩な観覧エリアと席種・価格

イメージ

有料観覧席は、イス席からブルーシート席まで、鑑賞スタイルに合わせて様々な席種が用意されています。

▼イス席（「サイクリングロード・エリアA/B/C/D」、「グラウンド・エリアE」）

「サイクリングロード・エリアA/B/C/D」は、1席7,000円〜9,000円。堤防上のサイクリングロードから花火を正面にゆったりと鑑賞できます。また、同じイス席の「グラウンド・エリアE」は、1席5,000円。打上場所の真横に位置し、頭上で開花する迫力満点の花火を楽しめます。

イス席「サイクリングロード・エリアA/B/C/D」、「グラウンド・エリアE

▼ブルーシート2人掛け／4人掛け指定席

1万2,000円〜2万6,000円。堤防の斜面に設けられた席で、家族や友人と一緒に迫力ある花火を正面から楽しめます。

ブルーシート2人掛け・4人掛け指定席

▼有料自由席（ブルーシート1人掛け）

1席2,000円〜4,000円。当日に渡されるブルーシートを使用し、先着順で観覧スペースを確保します。

ブルーシート席1人席

【鉄道アクセス】混雑を避ける賢いルートは？

有料観覧席が確保できても、当日の行き帰りのルート選びを間違えると大混雑に巻き込まれてしまいます。会場となる江戸川河川敷(都立篠崎公園先)への主なアクセスは以下の3路線です。

都営新宿線「篠崎駅」：徒歩約15分

会場に最も近い駅ですが、行き帰りともに身動きが取れないほどの猛烈な混雑となります。特に終演後は駅への入場規制がかかるため、有料席でゆっくりと余韻を楽しんでから動くのが鉄則です。

JR総武線「小岩駅」：徒歩約25分

徒歩距離は長くなりますが、駅や周辺の道幅が広いため、篠崎駅に比べると比較的スムーズに歩けます。

京成本線「京成江戸川駅」：徒歩約25分

こちらも穴場ルート。特に「グラウンド・エリアE」など、打上場所の北側（上流側）に位置する座席のチケットを確保した人は特に、徒歩でのアクセス動線が良いためおすすめです。

【参考】1万4,000発「江戸川区花火大会」 50周年は8/2(土)開催！ 市川市側も含め アクセス方法やおすすめ鑑賞ポイントを詳しく解説、都内最大級の花火大会（※2025年7月掲載） https://tetsudo-ch.com/13006244.html

なぜ「有料観覧席」がおすすめなのか？

無料エリアでの観覧も花火大会の醍醐味ですが、都内有数の規模を誇る江戸川区花火大会では例年大変な混雑が予想されます。有料観覧席を購入することで、炎天下での長時間の場所取りから解放され、開始時間に合わせてスムーズに会場入りすることが可能。観覧中の快適さを確保することで、イベント全体の満足度を大きく引き上げることができます。

場所取りのストレスや炎天下での待ち時間を無くし、日本最高峰の花火エンターテインメントを最高のコンディションで堪能できる有料観覧席。チケットは明日6月13日（土）12:00からの先着順販売ですので、狙っているエリアがある人は事前の会員登録を済ませ、スマートに特等席をゲットしてください。今年は大迫力の特等席から、一生モノの夏の思い出を刻んでみませんか？

（画像：江戸川区花火大会のWEBサイトより、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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