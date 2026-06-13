◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代しており、今後の状態が心配なところだ。先発の佐々木朗希投手（２４）はメジャー移籍後初の自身３連勝と今季４勝目を狙う。

大谷は現地午後４時４分にクラブハウスに登場した。左膝にテーピングはなく、黒いＴシャツ、青い短パンに着替え、クラブハウス内を駆け足で移動する姿があった。

大谷は前日の試合で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。その後、球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表。ロバーツ監督は「トレーナーと話したところ、膝の裏側とハムストリングの辺りに少し違和感があると。（心配の度合いは）決して高くない。無理をさせたくなかった」と軽症を強調し、１２日（同１３日）に向けては「出場できると思うが、今夜（シカゴへの）移動もあるし、明日球場に来た時の状態を見て判断する」と説明していた。

１０日（同１１日）には二刀流出場していた大谷。球団はこれまで大谷の負担を考慮し、翌日に試合のない日の登板や休養日を設けるなどの対策を取ってきた。リアル二刀流翌日の出場は４月２３日（同２４日）以来で今季３度目だった。登板日の翌日の出場も５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来となる中、途中交代までは６月は９試合で６度目のマルチ安打とするなど驚異の内容を見せていた。これまで月別最多の６５本塁打を記録している６月は今季もこの日まで３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点と勢いが止まらなかっただけに、離脱となれば激震が走る。

朗希は前回５日（同６日）の本拠地・エンゼルス戦では７回２安打無失点の好投。最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、メジャー移籍後最多の１０奪三振とロッテ時代のような圧倒的な投球が戻ってきた。ロバーツ監督も「ここ最近の安定感という点では、メジャーでも『トップクラスの先発投手』と言ってもいい」と評価している。正捕手スミスの負傷者リスト（ＩＬ）入りしたこともあり、ロビンソンとの“急造バッテリー”で臨むが、大谷を欠く中でア・リーグ中地区首位のチームを相手にも快投したい。

スタメンは以下の通り。

（1）左 コール

（2）中 パヘス

（3）一 フリーマン

（4） 遊 ベッツ

（5 ）右 タッカー

（6）二 ロハス

（7）三 マンシー

（8）指 エスピナル

（9）捕 ロビンソン

投＝佐々木