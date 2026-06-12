きょうの為替市場、ドル円は１６０円台での推移が続いている。米国とイランの紛争終結に向けた合意案の詳細が伝わる中、原油相場がＷＴＩで一時８３ドル台まで急落。一部報道では早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があるとも伝わっている。



ただ、為替市場の反応は小動きで様子見の雰囲気が強い。ドル円は一時１６０円を割り込む場面が見られたものの、１６０円を割り込むと押し目買い意欲も強く支えられている。「実際の合意成立は市場が考えるほど簡単ではく、来週はＦＯＭＣも控えていることから、しばらく方向感に欠ける展開が続く」との見方も出ている。



来週は日銀決定会合も予定され、植田総裁は入院治療で欠席ではあるものの、追加利上げが有力視されている。ただ市場は、日銀が利上げを実施しても円キャリー取引が終了するとは見ていないようだ。投機筋も依然として大規模な円ショートを積み上げている。



政策金利が１．００％になったとしても、円を調達通貨として利用する魅力はほとんど損なわれないとの指摘が出ている。ＦＲＢの３．７５％と比較しても金利差は依然として大きく、他の新興国と比べれば歴然で、３月のようにボラティリティが再び急上昇しない限り、円キャリー取引は引き続き強く支えられるという。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



12日（金）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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