◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは先発の広池康志郎投手が自己最長８回２失点の快投で試合を作ると、２試合連続のサヨナラ勝ちで、４月４日以来となる勝率５割に復帰した。９回２死二、三塁から山本大斗が右前に運んで決着をつけた。これまで借金返済をかけた一戦は５戦全敗中だっただけに、“６度目の正直”で念願の勝利をつかんだ。試合後、ヒーローインタビューでは「しゃっーーー！！もうわけわかんないです！」と喜びを爆発させた。

先発の広池は、昨年６月２１日のプロ初登板となった相手。当時は３者連続被弾で屈辱の２回ＫＯとなったが、この日は“悪夢”を払拭（ふっしょく）した。１点リードの３回には２死一、二塁のピンチを招くと、佐野、筒香に連続適時打を浴びて逆転を許したが、５回以降は危なげない内容で７回まで完璧投球。それまで９１球を投げていたが、８回のマウンドにも上がると、先頭の蝦名はスライダーで空振り三振。続く牧は一邪飛。佐野は内野フライを野手陣がお見合いして、異例の捕手前二塁打となり、さらに四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、最後は宮崎を空振り三振に仕留めた。

打線は１点を追う４回１死から主将のソトが、先発・入江の１５２キロの真ん中直球を振り抜くと、高々と舞い上がった打球は左中間テラスまで届いた。今季６号は、ＮＰＢ史上５０人目となる全１２球団制覇弾となり、同点に追いついていた。