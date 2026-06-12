韓国がチェコに2-1で逆転勝ち

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕した。メキシコ・グアダラハラではA組の韓国（FIFAランク25位）とチェコ（同41位）の試合が行われ、韓国が2-1で逆転勝ちした。決勝弾のオ・ヒョンギュは試合後のピッチで、驚きの事実を明かしている。

前半は両軍無得点で終了。後半14分、高さに勝るチェコがロングスローからのヘディングで先制した。韓国は同22分にMFファン・インボムが同点弾。さらに同35分にFWオ・ヒョンギュが決勝弾。GKキム・スンギュも好セーブを連発し逃げ切った。

オ・ヒョンギュは試合後、試合を韓国で中継した「KBS」のインタビューに応じ「実は試合前に、体調がすごく悪かったんです。熱が38度まで上がって……」と衝撃告白。「この試合に出られるだろうかという思いもあったのですが、ここにいらっしゃるすべてのスタッフの皆さんと、ドクターの皆さんが懸命にサポートしてくださったおかげで、このように試合に出ることができましたし、ゴールも決めることができたのだと思います」とスタッフへの感謝を述べた。

25歳のオ・ヒョンギュはこれがワールドカップ初出場。後半24分に、大黒柱のソン・フンミンに代わってゲームに入り、成し遂げた大仕事だった。

「こうしてワールドカップに出場することだけでも本当に感激ですし、とてもありがたいことです。このように監督がチャンスをくださって、またゴールまで決めることで、また勝利することができて……。選手として感謝しています」と起用してくれたホン・ミョンボ監督への感謝を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）