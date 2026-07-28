お笑いコンビ「とろサーモン久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・55）に出演。人気芸人について言及した。この日は「若手芸人が選ぶ生き様がかっこいい芸人ランキング」を展開。10〜1位までを「ウエストランド」井口と共に予想した。9位には「さらば青春の光」森田がランクイン。「あんな相方を見捨てず笑いに昇華して凄すぎる」と若手芸人からの賛辞の声