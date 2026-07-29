［スキャナー］２８日午後に発生したマグニチュード（Ｍ）７・１（暫定値）の地震で、熊本県では１０年ぶりに最大震度７の激しい揺れに見舞われた。震源は前回の地震を起こした活断層「日奈久（ひなぐ）断層帯」の付近で、専門家は割れ残りがずれたことによる地震とみている。これまでも大きな地震の発生が警戒されていたエリアで、気象庁は今後も大きな地震発生への警戒を呼びかけている。（科学部、大阪科学医療部取材班）「横