お茶の間のスター連日の訃報 中村玉緒さんが死去、86歳 11日はガッツ石松さん SNS悲しみ広がる「小さい頃からテレビで拝見してた方が亡くなると純粋に寂しい」「ガッツさんに続いて悲しいお知らせ」
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、発表された。11日はガッツ石松さんの訃報も伝えられ、お茶の間のスターの連日の悲しい知らせにSNS上では悲しみが広がっている。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
11日にはガッツさんが肺炎のため76歳で死去したと伝えられた。SNS上では連日の訃報に「小さい頃からテレビで拝見してた方が亡くなると純粋に寂しい」「ガッツさんに続いて悲しいお知らせ」など、悲しむ声が広がっている。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。