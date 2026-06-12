キャプテン離脱に「僕自身もある意味サプライズ」、冷静保つ鎌田大地「自分のプレーに集中すること」
北中米ワールドカップ初戦目前のキャプテン離脱にも、冷静に事態を受け止めた。11日、日本代表はMF遠藤航が怪我のために離脱。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「だいぶ若いときから彼とは一緒にやっている。思うところはたくさんあるけど、彼自身が一番悔しいでしょうし。そういうのを乗り越えて、自分たちが目指しているところにチーム一丸となってやっていくことが大事だと思う」と、決意を口にした。
怪我の回復に努めていた中の離脱となった。自ら辞退したわけではなく、メディカルスタッフから情報を受けた指揮官からの離脱宣告。遠藤は11日朝にチームから離れた。山本昌邦ナショナルチームダイレクターによると、事前に遠藤と面会できたのは新キャプテンDF板倉滉のみ。鎌田は「僕は(話は)していないですね」と明かし、森保一監督によるチームミーティングで離脱を受け止めたという。
3日後にグループリーグ初戦・オランダ戦が控えるなか、キャプテンとともに臨むつもりだった。鎌田は遠藤との話の内容を「会話はよくしていたけど、そんなに深い話はしていなくて。サッカーの話やチームの話」と振り返る。「僕自身もある意味サプライズだった」と思いを語った。
鎌田にとってシントトロイデンでともにプレーした長年の仲でもある。指揮官から離脱を告げられた遠藤、そしてその決断をした指揮官。鎌田は両方の立場から考えを述べる。
「選手からすると厳しい部分ではある。逆に言えば、決断するほうも簡単ではない。僕たちは当事者ではないし、意見をするところではない。僕たちがやるのは自分のプレーに集中することや、これ以上怪我人が出ないようにやること。自分たちができることに100%フォーカスすることが必要」
遠藤が抜けたことで、ボランチは鎌田を含めてMF佐野海舟、MF田中碧の3人。DF瀬古歩夢の起用も濃厚となり、4人体制で本大会に向かう。決勝まで8試合の長丁場で、人数が足りないリスクもあるが、鎌田は「あんまり人数のことは正直考えたことがない」と不安はない。
「中4、5日あるので。ターンオーバーも僕自身は必要じゃないと思っている。基本的に連戦で1年間やり続けている。人数にフォーカスはしていない」。そう語りつつ、遠藤という個の力が抜けたことには悔しさものぞく。「航くんはすごく特徴的な選手だった。違いは間違いなく必要なときに出せる選手だった。その部分がいなくなったことは痛い。だけど、誰か怪我人が出たらまた変わってくるけど、前回(カタール大会)も基本的には3人で回していたので」。冷静に現状を受け止めていた。
(取材・文 石川祐介)
3日後にグループリーグ初戦・オランダ戦が控えるなか、キャプテンとともに臨むつもりだった。鎌田は遠藤との話の内容を「会話はよくしていたけど、そんなに深い話はしていなくて。サッカーの話やチームの話」と振り返る。「僕自身もある意味サプライズだった」と思いを語った。
鎌田にとってシントトロイデンでともにプレーした長年の仲でもある。指揮官から離脱を告げられた遠藤、そしてその決断をした指揮官。鎌田は両方の立場から考えを述べる。
「選手からすると厳しい部分ではある。逆に言えば、決断するほうも簡単ではない。僕たちは当事者ではないし、意見をするところではない。僕たちがやるのは自分のプレーに集中することや、これ以上怪我人が出ないようにやること。自分たちができることに100%フォーカスすることが必要」
遠藤が抜けたことで、ボランチは鎌田を含めてMF佐野海舟、MF田中碧の3人。DF瀬古歩夢の起用も濃厚となり、4人体制で本大会に向かう。決勝まで8試合の長丁場で、人数が足りないリスクもあるが、鎌田は「あんまり人数のことは正直考えたことがない」と不安はない。
「中4、5日あるので。ターンオーバーも僕自身は必要じゃないと思っている。基本的に連戦で1年間やり続けている。人数にフォーカスはしていない」。そう語りつつ、遠藤という個の力が抜けたことには悔しさものぞく。「航くんはすごく特徴的な選手だった。違いは間違いなく必要なときに出せる選手だった。その部分がいなくなったことは痛い。だけど、誰か怪我人が出たらまた変わってくるけど、前回(カタール大会)も基本的には3人で回していたので」。冷静に現状を受け止めていた。
(取材・文 石川祐介)