人気セクシー女優の福田ゆあが12日までに自身のXを更新。旅行で訪れたニュージーランドで留置場に入れられ、強制帰国となったことを明かした。

福田は、昨年12月に開設したサブアカウント「ゆあちの夜更かし。」に投稿。「ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否。警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還」と赤裸々につづると「経歴傷ついたから他国の入国も厳格になるのでもう一人旅出来ないかもです」と推察し「もう笑って」と自虐気味につづった。

フォロワーから心配の声が多く寄せられると「ホテルと航空券とツアーバスは予約してたんやけど、詳しいスケジュールとかアクティビティ予約してなかったの。時間縛られるの嫌いやからゆっくり自然楽しもうと思って。ただこれが観光だと認められませんって言われました」と、経緯も説明した。

その上で「海外出稼ぎしてる人全員捕まってください本当に」と恨み節も。「女1人でものんびり海外旅楽しみたいだけやのに、そんな夢すら捨てなきゃいけなくなった」と残念がりながら「まぁでもめげない！他の夢掴むさっ！」と前向きに記した。

さらに「20代前半は、毎月海外旅行行って、色んな価値観と出会って、友達いっぱい作るってのが私の夢であり、モチベやったの」と自身の楽しみだったことを明かしつつ「多分もう叶わない」とあきらめも。「でも、もっと楽しい夢見つけるね」と記し「とりあえず海外出稼ぎ行ってる人全員捕まってね」と繰り返した。

その後、帰国時の夜空の写真も投稿。「大丈夫だよん」と気丈に記すと「多分ニュージーランドは厳しいからこそ治安が守られてる凄く良い国」とし、「最後見た月も綺麗で警察に笑顔でバイバイした！優しかった！みんなのコメントで救われてるし、ありがとう 大好きっ」と結んだ。

福田は昨年、「国宝級美少女」のキャッチコピーでセクシー女優デビュー。「ゆあち」の愛称で、大手サイトの人気ランキング上位の常連となった。アジア圏での人気が高いことでも知られる。