ミスタードーナツ、『もっちゅりん』ネットオーダー巡り呼び掛け「ご理解賜りますようお願い申し上げます」
ダスキンが運営するミスタードーナツの公式Xが11日更新され、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』のネットオーダー予約を巡って呼び掛けを行った。
【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
投稿では「『もっちゅりん』ミスドネットオーダーご予約について」と書き出し「ミスドネットオーダーでのご注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」と伝えた。
注意書きとして、各ショップの製造状況などにより、日程によっては予約上限数に達しており、予約できない場合があることや、店頭・電話での予約は受け付けていないことを伝えている。他にも「キャンセルは注文履歴画面から取り消しを行ってください。ただし、ゲストとしてのご注文および当日のキャンセルはショップにご連絡ください。また利用規約に則り、ご予約におけるキャンセルのご連絡をいただけなかった場合には返金などの対応はできかねます」「ネットオーダー予約をいただいているお客様には前日にリマインドメールをお送りいたしますのでご確認ください」と伝え、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
投稿では「『もっちゅりん』ミスドネットオーダーご予約について」と書き出し「ミスドネットオーダーでのご注文は7月12日（日）お受け取り分までとさせていただきます」と伝えた。
注意書きとして、各ショップの製造状況などにより、日程によっては予約上限数に達しており、予約できない場合があることや、店頭・電話での予約は受け付けていないことを伝えている。他にも「キャンセルは注文履歴画面から取り消しを行ってください。ただし、ゲストとしてのご注文および当日のキャンセルはショップにご連絡ください。また利用規約に則り、ご予約におけるキャンセルのご連絡をいただけなかった場合には返金などの対応はできかねます」「ネットオーダー予約をいただいているお客様には前日にリマインドメールをお送りいたしますのでご確認ください」と伝え、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。