『たんプリ』謎のプリキュア正体誰？候補者4人発表 キュアエクレール編放送で7月19日に正体判明
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）が、21日放送の第21話よりキュアエクレール編がスタートすることが発表された。初期のキービジュアルから描かれているにも関わらず、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」は、ネット上で「誰がキュアエクレールなのか？」と予想が過熱していたが、7月19日放送の第25話でついに正体が明らかになる。
【画像】誰が変身する？キュアエクレール候補者の4人 公開されたキャラ設定画
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、これまで物語の中でも活躍している4人のキャラたち。4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…？ 21日放送の第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4人のキャラにフィーチャーした物語が4週にわたって放送される。
具体的には21日に来栖エリザ回、28日に家入しるく回、7月5日に帆羽くれあ回、7月12日に金田れい回が放送され、7月19日の放送回でキュアエクレールの正体が判明。宣伝担当は「全4話をじっくり観察して、誰がキュアエクレールになるかみんなで一緒に推理しましょう！」と呼びかけた。
また、誰がキュアエクレールになるか推理するファン参加型の企画も実施。特設サイトで1日1回投票することができ、21日午前8時〜7月19日午前8時まで投票を受け付ける。さらに、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場では投票箱を設置し、その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティをもらうことができる。
さらに、キュアエクレール投票企画を記念して、LINEスタンプの発売がスタート。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
（C）ABC-A・東映アニメーション
キュアエクレールの候補者は帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）で、これまで物語の中でも活躍している4人のキャラたち。4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…？ 21日放送の第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4人のキャラにフィーチャーした物語が4週にわたって放送される。
具体的には21日に来栖エリザ回、28日に家入しるく回、7月5日に帆羽くれあ回、7月12日に金田れい回が放送され、7月19日の放送回でキュアエクレールの正体が判明。宣伝担当は「全4話をじっくり観察して、誰がキュアエクレールになるかみんなで一緒に推理しましょう！」と呼びかけた。
また、誰がキュアエクレールになるか推理するファン参加型の企画も実施。特設サイトで1日1回投票することができ、21日午前8時〜7月19日午前8時まで投票を受け付ける。さらに、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場では投票箱を設置し、その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティをもらうことができる。
さらに、キュアエクレール投票企画を記念して、LINEスタンプの発売がスタート。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
（C）ABC-A・東映アニメーション
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