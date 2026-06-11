ボンボンドロップシール新作は「ナガノキャラクターズ」 『ちいかわ』作者が描く独特な世界観が人気
イラストレーターのナガノが描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシールが、6月26日（金）から、ナガノキャラクターズ公式ウェブショップ「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗で発売される。
【写真】「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシール一覧
■シールバインダーも同時発売！
「ボンボンドロップシール」は、その名の通りドロップのようなぷっくりとした立体感と、ツヤツヤの透明感が大人気のシール。「ナガノキャラクターズ」が「ボンボンドロップシール」に登場するのは今回が初となる。
ラインナップは＜くまとパグ＞＜カラーなくま＞＜おちびな食べ物＞＜なかまたち＞の全4種類。
さらに、キラッとラメの輝きが目を引くシールバインダーも同時に発売される。黒を貴重としたデザインで使いやすいサイズ感だ。
6月26日（金）発売の「ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール」4種について、「ナガノマーケット」各店舗およびポップアップショップで購入整理券の配布を予定。期間中、購入整理券を持っていない人は購入できない。詳細は、「ナガノマーケット」（常設店）分はナガノマーケットSHOP公式で、「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）分は株式会社Juiceの公式Xで発表。
販売場所の詳細は以下の通り。
＜オンラインストア＞
・ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」 ※11時発売
・クーリア公式通販サイト「クーリア・オンラインストア」
※「クーリア・オンラインストア」の販売方法、時期は、ボンボンドロップシール公式SNSアカウント（X、Instagram）で発表。
＜取り扱い店舗＞
・公式グッズショップ「ナガノマーケット」（常設店）
GINZA店
SHINSAIBASHI店
SAPPORO店
SEOUL店（入荷次第販売）
・公式グッズショップ「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）
イオンモール川口（7月3日発売）
高雄（入荷次第販売）
【写真】「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシール一覧
■シールバインダーも同時発売！
「ボンボンドロップシール」は、その名の通りドロップのようなぷっくりとした立体感と、ツヤツヤの透明感が大人気のシール。「ナガノキャラクターズ」が「ボンボンドロップシール」に登場するのは今回が初となる。
さらに、キラッとラメの輝きが目を引くシールバインダーも同時に発売される。黒を貴重としたデザインで使いやすいサイズ感だ。
6月26日（金）発売の「ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール」4種について、「ナガノマーケット」各店舗およびポップアップショップで購入整理券の配布を予定。期間中、購入整理券を持っていない人は購入できない。詳細は、「ナガノマーケット」（常設店）分はナガノマーケットSHOP公式で、「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）分は株式会社Juiceの公式Xで発表。
販売場所の詳細は以下の通り。
＜オンラインストア＞
・ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」 ※11時発売
・クーリア公式通販サイト「クーリア・オンラインストア」
※「クーリア・オンラインストア」の販売方法、時期は、ボンボンドロップシール公式SNSアカウント（X、Instagram）で発表。
＜取り扱い店舗＞
・公式グッズショップ「ナガノマーケット」（常設店）
GINZA店
SHINSAIBASHI店
SAPPORO店
SEOUL店（入荷次第販売）
・公式グッズショップ「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）
イオンモール川口（7月3日発売）
高雄（入荷次第販売）