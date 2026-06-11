アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がMCを務め、旬の芸人たちが49秒のショートネタで笑いの腕を競い合う『まいにち賞レース』。

6月10日（水）の放送では、トークコーナーで明かされた意外な“事件”のてん末に、スタジオが驚きに包まれる一幕があった。

【映像】「IQOS吸う高校球児を見かけた」人気芸人が学校に通報→「それウチじゃないです」から驚きの事実が発覚！

この日は、画面に出る“注釈テロップ”込みで笑わせる超実験的な企画「注釈テロップネタ選手権」を開催。

『ダブルインパクト2025』王者のニッポンの社長をはじめ、『キングオブコント2024』王者のラブレターズ、『R-1グランプリ2009』王者の中山功太、同じく『R-1グランプリ2018』王者の濱田祐太郎といった、全員が一流賞レースの優勝者というそうそうたる面々が集結。レベルの高いネタバトルでスタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。

そんななか、プライベートで起きた奇妙な“事件”を明かしたのは、ラブレターズの溜口佑太朗だ。トークコーナーでMCの平子に話を振られた溜口は、「正義感が強すぎて、タバコを吸ってる高校球児を見かけて学校に報告した」というエピソードを切り出す。

「1歳半の子どもがいるんですけど、ちょうど公園で遊んでたんですよ。その公園の隅っこで、野球部のユニフォーム姿の2人がIQOS（加熱式タバコ）を吸ってて…」と、当時の生々しい目撃シーンを振り返った。

「子どもに何かあったら怖い」とその場では声をかけなかったものの、どうしても見過ごせなかった溜口は、その後すぐにユニフォームに書かれていた高校に電話をかけたそう。

「そちらの学校の生徒さんがIQOSを吸ってまして、対応はそちらに任せます」と伝えた溜口。すると学校側からは「その時間ちょうど練習試合してました。アンダーシャツは何色ですか？」と尋ねられた。

溜口が色を伝えると、電話口の相手は「あ、それウチじゃないです。相手高校のユニフォームなんで、ちょっと確認します」と回答。そこから1時間後、学校から再び折り返しの電話がかかってきた。

学校側は「やはりその（対戦相手の）学校の人間でした。ただ、生徒ではないです。その時間帯、生徒は教室で準備や着替えをしているはずなので」と説明。溜口が「でも、めちゃくちゃ顔が童顔で、見るからに生徒だったんですけど…」と食い下がると、学校側は「童顔のコーチです」と、衝撃の事実を告げたのだという。

まさかの勘違いにスタジオは爆笑！ しかし溜口は「もしかしたら虚偽の報告の可能性もあるので、今年の夏の予選は1回戦からちゃんと見ようかなと思って」と、いまだに疑念を抱いている様子だ。この言葉に「まだ捜査中なん？」「野球をそんな風に見るなよ！」と周囲から一斉にツッコミが飛んでいた。