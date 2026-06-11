【W杯】FIFAワールドカップ2026はいつからいつまで? 開催日程・日本代表戦のTV放送予定まとめ
「FIFAワールドカップ2026」が6月11日(日本時間12日)に開幕する。今大会は、米国・カナダ・メキシコによる初の3カ国共同開催となるほか、史上最多の48チームが出場する。この記事では、開催国や試合日程、日本代表戦のテレビ放送予定などを紹介する。
FIFAワールドカップ2026
○日本はグループF、注目国の組み合わせは?
2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催され、4チームずつ12グループの組み合わせが決定した。
共催国のメキシコ、カナダ、アメリカは、それぞれグループA、B、Dに決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組となった。韓国はグループA、ブラジルはグループC、ドイツはグループE、フランスはグループI、アルゼンチンはグループJで戦う。
6月2日には各国協会がFIFAへ最終登録メンバーを提出し、48カ国・計1,248人の選手がFIFAワールドカップ2026出場メンバーとして正式に登録された。
○開催都市・試合会場はどこ?
試合会場には、日韓ワールドカップ2002以来最多となる16会場が選ばれた。アメリカでは、シアトルやサンフランシスコ、ニューヨークなどが開催都市となり、メキシコはモンテレイ、グアダラハラ、メキシコシティで開催される。カナダではバンクーバーとトロントがメイン会場となる。
それぞれの会場は以下のとおり。
カナダ
トロント・スタジアム
BCプレイス(バンクーバー)
メキシコ
エスタディオ・アステカ(メキシコシティ)
エスタディオ・グアダラハラ
エスタディオ・モンテレイ
アメリカ
アトランタ・スタジアム
ボストン・スタジアム
ダラス・スタジアム
ヒューストン・スタジアム
カンザスシティ・スタジアム
ロサンゼルス・スタジアム
マイアミ・スタジアム
ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
フィラデルフィア・スタジアム
サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
シアトル・スタジアム
○開幕戦から決勝までの大会日程
今大会には、1998年以降の過去7回の大会より16チーム多い48チームが出場し、全104試合が開催される。開幕戦は6月11日にメキシコシティの聖地アステカで行われ、決勝は7月19日にニューヨーク/ニュージャージー・スタジアムで開催される。
グループステージは6月11日〜27日、ラウンド32は6月28日〜7月3日、ラウンド16は7月4日〜7日、準々決勝は7月9日〜11日、準決勝は7月14日〜15日、3位決定戦は7月18日、決勝は7月19日に行われる。
グループステージの主な対戦カードは以下のとおり。
2026年6月11日
メキシコ vs 南アフリカ
韓国 vs チェコ
2026年6月12日
カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ vs パラグアイ
2026年6月13日
ハイチ vs スコットランド
オーストラリア vs トルコ
ブラジル vs モロッコ
カタール vs スイス
2026年6月14日
コートジボワール vs エクアドル
ドイツ vs キュラソー
オランダ vs 日本
スウェーデン vs チュニジア
2026年6月15日
サウジアラビア vs ウルグアイ
スペイン vs カーボベルデ
イラン vs ニュージーランド
ベルギー vs エジプト
2026年6月16日
フランス vs セネガル
イラク vs ノルウェー
アルゼンチン vs アルジェリア
オーストリア vs ヨルダン
2026年6月17日
ガーナ vs パナマ
イングランド vs クロアチア
ポルトガル vs コンゴ民主共和国
ウズベキスタン vs コロンビア
2026年6月18日
チェコ vs 南アフリカ
スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ vs カタール
メキシコ vs 韓国
2026年6月19日
ブラジル vs ハイチ
スコットランド vs モロッコ
トルコ vs パラグアイ
アメリカ vs オーストラリア
2026年6月20日
ドイツ vs コートジボワール
エクアドル vs キュラソー
オランダ vs スウェーデン
チュニジア vs 日本
2026年6月21日
ウルグアイ vs カーボベルデ
スペイン vs サウジアラビア
ベルギー vs イラン
ニュージーランド vs エジプト
2026年6月22日
ノルウェー vs セネガル
フランス vs イラク
アルゼンチン vs オーストリア
ヨルダン vs アルジェリア
2026年6月23日
イングランド vs ガーナ
パナマ vs クロアチア
ポルトガル vs ウズベキスタン
コロンビア vs コンゴ民主共和国
2026年6月24日
スコットランド vs ブラジル
モロッコ vs ハイチ
スイス vs カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
チェコ vs メキシコ
南アフリカ vs 韓国
2026年6月25日
キュラソー vs コートジボワール
エクアドル vs ドイツ
日本 vs スウェーデン
チュニジア vs オランダ
トルコ vs アメリカ
パラグアイ vs オーストラリア
2026年6月26日
ノルウェー vs フランス
セネガル vs イラク
エジプト vs イラン
ニュージーランド vs ベルギー
カーボベルデ vs サウジアラビア
ウルグアイ vs スペイン
2026年6月27日
パナマ vs イングランド
クロアチア vs ガーナ
アルジェリア vs オーストリア
ヨルダン vs アルゼンチン
コロンビア vs ポルトガル
コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
○日本代表戦のTV放送予定
日本代表のグループステージ日程(キックオフ/日本時間)は以下のとおり。
6月15日 5:00 日本 vs オランダ
6月21日 13:00 日本 vs チュニジア
6月26日 8:00 日本 vs スウェーデン
上記3試合は、NHKや民放、DAZNで中継・ライブ配信される予定だ。
「日本 vs オランダ」はNHK総合とDAZN、「日本 vs チュニジア」は日本テレビ、NHK BS、DAZN、「日本 vs スウェーデン」はNHK総合とDAZNで放送・配信される。
また、ラウンド32(6月28日〜7月3日)はフジテレビ、NHK BS、DAZNで放送・配信予定。7月4日〜19日に行われるラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝(3位決定戦)は、NHK総合とDAZNで放送・配信予定となっている。
FIFAワールドカップ2026
○日本はグループF、注目国の組み合わせは?
2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催され、4チームずつ12グループの組み合わせが決定した。
6月2日には各国協会がFIFAへ最終登録メンバーを提出し、48カ国・計1,248人の選手がFIFAワールドカップ2026出場メンバーとして正式に登録された。
○開催都市・試合会場はどこ?
試合会場には、日韓ワールドカップ2002以来最多となる16会場が選ばれた。アメリカでは、シアトルやサンフランシスコ、ニューヨークなどが開催都市となり、メキシコはモンテレイ、グアダラハラ、メキシコシティで開催される。カナダではバンクーバーとトロントがメイン会場となる。
それぞれの会場は以下のとおり。
カナダ
トロント・スタジアム
BCプレイス(バンクーバー)
メキシコ
エスタディオ・アステカ(メキシコシティ)
エスタディオ・グアダラハラ
エスタディオ・モンテレイ
アメリカ
アトランタ・スタジアム
ボストン・スタジアム
ダラス・スタジアム
ヒューストン・スタジアム
カンザスシティ・スタジアム
ロサンゼルス・スタジアム
マイアミ・スタジアム
ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
フィラデルフィア・スタジアム
サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
シアトル・スタジアム
○開幕戦から決勝までの大会日程
今大会には、1998年以降の過去7回の大会より16チーム多い48チームが出場し、全104試合が開催される。開幕戦は6月11日にメキシコシティの聖地アステカで行われ、決勝は7月19日にニューヨーク/ニュージャージー・スタジアムで開催される。
グループステージは6月11日〜27日、ラウンド32は6月28日〜7月3日、ラウンド16は7月4日〜7日、準々決勝は7月9日〜11日、準決勝は7月14日〜15日、3位決定戦は7月18日、決勝は7月19日に行われる。
グループステージの主な対戦カードは以下のとおり。
2026年6月11日
メキシコ vs 南アフリカ
韓国 vs チェコ
2026年6月12日
カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
アメリカ vs パラグアイ
2026年6月13日
ハイチ vs スコットランド
オーストラリア vs トルコ
ブラジル vs モロッコ
カタール vs スイス
2026年6月14日
コートジボワール vs エクアドル
ドイツ vs キュラソー
オランダ vs 日本
スウェーデン vs チュニジア
2026年6月15日
サウジアラビア vs ウルグアイ
スペイン vs カーボベルデ
イラン vs ニュージーランド
ベルギー vs エジプト
2026年6月16日
フランス vs セネガル
イラク vs ノルウェー
アルゼンチン vs アルジェリア
オーストリア vs ヨルダン
2026年6月17日
ガーナ vs パナマ
イングランド vs クロアチア
ポルトガル vs コンゴ民主共和国
ウズベキスタン vs コロンビア
2026年6月18日
チェコ vs 南アフリカ
スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ vs カタール
メキシコ vs 韓国
2026年6月19日
ブラジル vs ハイチ
スコットランド vs モロッコ
トルコ vs パラグアイ
アメリカ vs オーストラリア
2026年6月20日
ドイツ vs コートジボワール
エクアドル vs キュラソー
オランダ vs スウェーデン
チュニジア vs 日本
2026年6月21日
ウルグアイ vs カーボベルデ
スペイン vs サウジアラビア
ベルギー vs イラン
ニュージーランド vs エジプト
2026年6月22日
ノルウェー vs セネガル
フランス vs イラク
アルゼンチン vs オーストリア
ヨルダン vs アルジェリア
2026年6月23日
イングランド vs ガーナ
パナマ vs クロアチア
ポルトガル vs ウズベキスタン
コロンビア vs コンゴ民主共和国
2026年6月24日
スコットランド vs ブラジル
モロッコ vs ハイチ
スイス vs カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
チェコ vs メキシコ
南アフリカ vs 韓国
2026年6月25日
キュラソー vs コートジボワール
エクアドル vs ドイツ
日本 vs スウェーデン
チュニジア vs オランダ
トルコ vs アメリカ
パラグアイ vs オーストラリア
2026年6月26日
ノルウェー vs フランス
セネガル vs イラク
エジプト vs イラン
ニュージーランド vs ベルギー
カーボベルデ vs サウジアラビア
ウルグアイ vs スペイン
2026年6月27日
パナマ vs イングランド
クロアチア vs ガーナ
アルジェリア vs オーストリア
ヨルダン vs アルゼンチン
コロンビア vs ポルトガル
コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
○日本代表戦のTV放送予定
日本代表のグループステージ日程(キックオフ/日本時間)は以下のとおり。
6月15日 5:00 日本 vs オランダ
6月21日 13:00 日本 vs チュニジア
6月26日 8:00 日本 vs スウェーデン
上記3試合は、NHKや民放、DAZNで中継・ライブ配信される予定だ。
「日本 vs オランダ」はNHK総合とDAZN、「日本 vs チュニジア」は日本テレビ、NHK BS、DAZN、「日本 vs スウェーデン」はNHK総合とDAZNで放送・配信される。
また、ラウンド32(6月28日〜7月3日)はフジテレビ、NHK BS、DAZNで放送・配信予定。7月4日〜19日に行われるラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝(3位決定戦)は、NHK総合とDAZNで放送・配信予定となっている。