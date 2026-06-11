TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。「芸人の外見からその両親を当てるゲーム企画『芸人親子神経衰弱』」で、お笑いコンビ、くらげ渡辺翔太（37）の父の職業が判明した。

同企画は当該芸人の父と母をそれぞれ10人の男性女性候補から当てるクイズ。攻略されるにあたって質問攻めを受けた。クイズが正解後、企画進行の小籔千豊から父が職業を聞かれ「市会議員と農家です」と明かした。母はどんな感じの子でしたかと聞かれ「小さい頃から優しい子で、幼稚園とかでも周りの子にも仲間に入れば？という優しい子でした」とコメント。父は現役の菊川市議会議員の渡辺修氏だった。

渡辺はNSC（吉本総合芸能学院）東京校17期の同期、杉昇と2018年にコンビ結成。2023年のM−1グランプリで決勝進出。Snow Man渡辺翔太、楽天渡辺翔太投手と同姓同名。

Xでは「SnowManでも楽天でもない渡辺翔太」「渡辺翔太の親子が水ダウに出演しているっていう情報だけだと違う層が食いつきそう」「芸人の渡辺翔太さんだww」「渡辺父は市議会議員で農家！？？ やば」などと書き込まれていた。