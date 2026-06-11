「カーリング・日本選手権」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

１次リーグが行われ、女子Ａ組の五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが敗退した。中部電力に敗れて３連敗を喫して通算１勝３敗となり、Ａ組の最下位。１５度出場した日本選手権での１次リーグ敗退は、ＬＳ北見時代を含めて初めてとなった。Ａ組はＳＣ軽井沢クが、Ｂ組は北海道銀行が、それぞれ全勝で２次リーグに進んだ。

チーム状況、コンディション調整、アイスの読み、全ての要素がかみ合わなかった。今春に不動のサード吉田知那美が退団し、小穴桃里を登録して初の公式戦を迎えたロコ・ソラーレ。準備期間も少なく大会を通してミスが目立ち、夏季開催による室内との寒暖差で霜が降りた独特のアイスに対応できなかった。悪夢の３連敗で１次リーグ敗退。スキップ藤沢五月は「実力不足で練習不足。それぞれの投げの癖が出て、つなげられなかった」と顔をしかめた。

ミラノ・コルティナ五輪出場を逃し、メンバー変更もあった２５〜２６年シーズンが終わった。３年ぶり日本一の夢は散ったが、昨年の結果により３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会の出場権は獲得済み。ここからはチーム力を高める期間に入る。藤沢は「どんなシーズンを送りたいのか考えて、また一歩進めれば」と前を向いた。