湿気が多くなる梅雨どきは、髪のうねりやハネ、アホ毛に悩まされがち。「じつは、髪のまとまりはドライヤーのかけ方で変わります」と教えてくれたのは、人気ヘアサロン「MINX」のディレクター・八木花子さん。今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんとともに、湿気に負けない“正しいドライヤーのかけ方”を教えてもらいました！

梅雨どきのヘア悩みは、“ドライヤー”で解決！

さとゆみ：髪がうねる季節がやってきましたね。

【写真】耳から下だけにオイルをのばす

八木ちゃん：雨が降ったり湿度が高くなったりすると、髪がうねったりハネたり、アホ毛だらけになったりしますよね。

さとゆみ：これって、どういうメカニズムなんでしたっけ？

八木ちゃん：湿度が高いときは、髪の毛に水分が出入りしやすくなるんです。髪に水分が入ると、もともとあったクセが出やすくなるので、言ってみれば、ブロー前の髪に戻ってしまうんですよね。

さとゆみ：どうにかする方法、教えてください！

八木ちゃん：では今日は、うねり＆ハネを落ち着かせる“髪の乾かし方”をレクチャーします。

八木ちゃん：まずは、髪が濡れている状態で、ヘアオイルを耳から下の部分になじませます。

八木ちゃん：オイルを先につけておくのは、髪にオイルでフタをするようなイメージです。水分の出入りを減らすことで、髪がうねるのを防ぎます。

さとゆみ：そのうえで、髪にテンションをかけながら乾かすのですね。

八木ちゃん：最後は毛先部分も、しっかり指を通して乾かします。

正しい乾かし方で、髪のうねりやハネが軽減

さとゆみ：ドライヤーだけで、だいぶ髪がまとまるんですね！

八木ちゃん：うねりが減ると、髪のツヤ感も増します。

さとゆみ：後ろ姿も若々しく見える！

八木ちゃん：この乾かし方を取り入れれば、単に髪がまとまるだけではなく、外出先で湿気の影響を受けても、髪がうねりにくくなりますよ。

さとゆみ：梅雨どきに必須のテクニックですね！ ぜひ試してみてくださいね。