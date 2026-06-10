「想像以上に暑い」今のパークに必要な暑さ対策と、快適に過ごせる最新の混雑状況を徹底レポ
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.5.20の様子 | Today’s Tokyo Disneyland on May 20, 2026」を公開した。東京ディズニーシーの25周年イベントが注目を集める中、東京ディズニーランドの最新のパーク状況や混雑具合、夏の暑さ対策についてレポートしている。
ワールドバザールに足を踏み入れると、「スウィーツ・ポップ・ワールド」の華やかな装飾が広がり、ヴァネロペやラルフのモニュメントが飾られている。パーク内は全体的にかなり空いており、「これだけ空いているとかなり快適です」と驚きの声を上げた。
トゥモローランドでは、「スター・ツアーズ」の待ち時間が5分、「モンスターズ・インク」が40分待ちであることを確認。気温が26度まで上がり、「想像以上に暑くて驚きました」と語る場面も。「日中は真夏と同じ服装でOK」「そろそろハンディファンがあっても良いかもしれません」と、これからの時期に向けた具体的な暑さ対策をアドバイスしている。
その後、映画公開に合わせてマンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンの「スター・ツアーズ」を友人と体験。「映画を見たことでより一層細かい部分も楽しめるようになりました」と興奮気味に振り返った。また、建設中の「スペース・マウンテン」の様子もチェックし、木が増えてエリアが完成に近づく様子に期待を膨らませている。
動画の終盤では、「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」の鑑賞エリアへ。開始40分前でも最前列に空きがあるなど、普段よりも空いている状況をレポート。パレードは高気温のため一部内容が変更されたが、キャラクターやダンサーたちの華やかなパフォーマンスが収められている。
東京ディズニーランドのリアルタイムな混雑状況や、初夏に向けた服装のアドバイスは、これからパークを訪れる予定の人にとって非常に参考になりそうだ。
ワールドバザールに足を踏み入れると、「スウィーツ・ポップ・ワールド」の華やかな装飾が広がり、ヴァネロペやラルフのモニュメントが飾られている。パーク内は全体的にかなり空いており、「これだけ空いているとかなり快適です」と驚きの声を上げた。
トゥモローランドでは、「スター・ツアーズ」の待ち時間が5分、「モンスターズ・インク」が40分待ちであることを確認。気温が26度まで上がり、「想像以上に暑くて驚きました」と語る場面も。「日中は真夏と同じ服装でOK」「そろそろハンディファンがあっても良いかもしれません」と、これからの時期に向けた具体的な暑さ対策をアドバイスしている。
その後、映画公開に合わせてマンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンの「スター・ツアーズ」を友人と体験。「映画を見たことでより一層細かい部分も楽しめるようになりました」と興奮気味に振り返った。また、建設中の「スペース・マウンテン」の様子もチェックし、木が増えてエリアが完成に近づく様子に期待を膨らませている。
動画の終盤では、「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」の鑑賞エリアへ。開始40分前でも最前列に空きがあるなど、普段よりも空いている状況をレポート。パレードは高気温のため一部内容が変更されたが、キャラクターやダンサーたちの華やかなパフォーマンスが収められている。
東京ディズニーランドのリアルタイムな混雑状況や、初夏に向けた服装のアドバイスは、これからパークを訪れる予定の人にとって非常に参考になりそうだ。
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。