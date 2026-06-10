開催：2026.6.10

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 3 - 12 [ドジャース]

MLBの試合が10日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するドジャースの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 LAD、4番 ライアン・オハーン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 2-0 LAD

2回表、6番 カイル・タッカー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 PIT 2-1 LAD

6回表、5番 マックス・マンシー 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 2-2 LAD

7回表、キャッチャーが悪送球でドジャース得点 PIT 2-3 LAD、1番 大谷翔平 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 PIT 2-4 LAD、2番 アンディ・パヘス 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 PIT 2-6 LAD、6番 カイル・タッカー 6球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でドジャース得点 PIT 2-7 LAD、7番 ライアン・ウォード 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 2-8 LAD、9番 アレックス・フリーランド カウント3-1から押し出しの四球でドジャース得点 PIT 2-9 LAD、1番 大谷翔平 カウント3-1から押し出しの四球でドジャース得点 PIT 2-10 LAD、2番 アンディ・パヘス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 PIT 2-11 LAD、3番 フレディ・フリーマン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 PIT 2-12 LAD

9回裏、5番 マルセル・オズナ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-12 LAD

試合は3対12でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのウィル・クラインで、ここまで2勝2敗1S。負け投手はパイレーツのウィルバー・ドーテルで、ここまで1勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、2打点、打率は.301となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:10:14 更新