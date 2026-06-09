『ONE PIECE BASE SHOP』入店受付対応でトラブル謝罪 システム及び確認手順の不備で一部の来客「お断りしてしまう事態が発生」
人気漫画『ワンピース』の公式ショップ『ONE PIECE BASE SHOP』は9日、公式サイトを更新し、入店時の受付でトラブルが起きたことを謝罪した。
【画像】入店トラブル！公開された『ONE PIECE BASE SHOP』謝罪文
サイトでは「このたびは、入店受付対応時のシステム及び確認手順の不備により、正規に入店資格をお持ちの一部のお客さまにおきまして、ご入店をお断りしてしまう事態が発生いたしました」とトラブルを報告。
続けて「貴重なお時間や労力、費用をかけてご来店いただいたにもかかわらず、入店の機会を損ねてしまったこと、また応対においてご不快な思いをさせてしまったことに関しまして、心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。
今後の対応は「現在誤ってご入店をお断りしてしまった可能性のあるお客さまを特定するため、慎重に調査を進めております。対象となる可能性のあるお客さまには、改めて個別にメールにてご連絡を差し上げます。誠に恐れ入りますが、今しばらくお時間をいただけますようお願い申し上げます」と説明。
「今後はこのような事態の再発防止に努めるとともに、『ONE PIECE』を愛しているすべてのお客さまの想いに寄り添い、心からご満足いただける体験を提供できるよう、みなさまの信頼回復に努めてまいります。ご迷惑をおかけしたすべてのお客さまに、重ねて深くお詫び申し上げます」と伝えた。
【画像】入店トラブル！公開された『ONE PIECE BASE SHOP』謝罪文
サイトでは「このたびは、入店受付対応時のシステム及び確認手順の不備により、正規に入店資格をお持ちの一部のお客さまにおきまして、ご入店をお断りしてしまう事態が発生いたしました」とトラブルを報告。
続けて「貴重なお時間や労力、費用をかけてご来店いただいたにもかかわらず、入店の機会を損ねてしまったこと、また応対においてご不快な思いをさせてしまったことに関しまして、心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。
「今後はこのような事態の再発防止に努めるとともに、『ONE PIECE』を愛しているすべてのお客さまの想いに寄り添い、心からご満足いただける体験を提供できるよう、みなさまの信頼回復に努めてまいります。ご迷惑をおかけしたすべてのお客さまに、重ねて深くお詫び申し上げます」と伝えた。
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